Fußball – Kreisoberliga: Trainer Christian Schulze spricht über den derzeitigen Rossauer Höhenflug

Läuft mit dem Spitzenreiter Rossauer SV in der Kreisoberliga aktuell jedem Gegner davon: Torjäger Stefan Huth (r.). Die Nummer 7 vom RSV führt die Torschützenliste mit 13 Treffern an.

Rossau. Zehn Spiele: 28 Punkte, 31:12 Tore und weiterhin ungeschlagen. Das ist der aktuelle Stand des Kreisoberliga-Spitzenreiters Rossauer SV. Trainer Christian Schulze weiß die aktuelle Leistung seiner Mannschaft wohl am besten einzuschätzen.

Es ist ein Rossauer Höhenflug, der nicht von ungefähr kommt. Der RSV hatte sich in den vergangenen drei Spielzeiten in der Kreisoberliga mehr und mehr stabilisiert. Drei Mal in Serie gelang Schulze als Verantwortlicher an der Seitenlinie mit Rossau ein einstelliger Tabellenplatz.

Für diese Saison wurde eine Top-3-Platzierung als Ziel ausgerufen. Als Spitzenreiter wird Rossau seinen eigenen Ansprüchen gerecht und befindet sich derzeit absolut im Soll. Eine Momentaufnahme, die Schulze und seine Mannschaft genießen dürfen. Sie wissen aber, dass die Kreisoberliga-Saison noch sehr lang und herausfordernd werden könnte. Vor allem nach der Winterpause. Schulze ist sich aber auch bewusst, dass sich der derzeitige Tabellenstand seiner Elf bereits durch die kleinsten Nachlässigkeiten ändern kann. Seiner Meinung nach gilt es, die Konzentration weiter hochzuhalten. Mit der Sportredaktion der Altmark- Zeitung spricht der Trainer vom Rossauer SV über...

...die momentane Tabellenführung in der Fußball-Kreisoberliga: „Das muss man über einen längeren Zeitraum betrachten. Wir haben in den letzten Jahren den Nachwuchs verbessert. Dieses Jahr hatten wir einen guten Jahrgang, den wir hochgezogen haben. Die Jugendspieler spielen zwei, drei Jahre bei uns. Dazu kamen vier Neuzugänge. Dadurch sind wir besser aufgestellt. Insgesamt passt das charakterlich ganz gut.“

...die Defensive, die mit zwölf Gegentoren die beste Abwehr der Kreisoberliga stellt: „Ich sehe da noch Handlungsbedarf. Wir haben uns im Rückzugsverhalten verbessert. Die individuelle Qualität passt noch nicht ganz. Wir haben bislang nur zwei Mal zu Null gespielt.“

...eine mögliche Korrektur der ursprünglichen Top-3-Platzierung als Saisonziel: „Ich sehe uns aktuell im Soll. Wir wollten diese Saison besser abschließen (Vorjahr: 4. Platz, Anm. d. Red.). Das ist eine schöne Momentaufnahme für uns, die jeder Spieler für sich differenziert betrachtet. Dass wir nicht jedes Spiel gewinnen können, ist logisch. Das kann sich alles innerhalb von zwei Wochen ändern. Stand jetzt, haben wir noch nichts erreicht. Es ist ein weiter Weg bis zum Ende der Saison.“

...seinen Top-Torjäger Stefan Huth (13 Tore in zehn Spielen): „Stefan war schon letztes Jahr bei uns und hat viele Tore geschossen. Er hilft der Mannschaft ungemein. Er profitiert von der Mannschaft und sie profitiert von ihm. Er kriegt die Vorlagen oder die Mannschaft macht die Laufwege für ihn. Insgesamt ist es aber ein mannschaftlicher Erfolg.“

...die ärgsten Konkurrenten aus der oberen Tabellenhälfte: „Das ist schwierig. Die meiste Qualität war in Havelberg/Kamern zu sehen. Da hatten wir viel Dusel, als wir die drei Punkte geholt haben. Sie können aber als Spielgemeinschaft nicht aufsteigen. Goldbeck hat aktuell einen Lauf. Und wenn bei Klietz alle an Deck sind, bringen sie auch eine gute Qualität mit. Es ist alles offen. Die Saison ist noch lang.“

...das anstehende Rossauer Restprogramm bis zur Winterpause: „Wir haben noch ein Pokalspiel (Kreveser SV) und zwei Ligaspiele (1. FC Lok Stendal II und Blau-Weiß Gladigau). Wir sollten von Spiel zu Spiel schauen, denn es ist schwer genug. Jedes Spiel wird neu gespielt. Wir sollten daher am Boden bleiben.“

Von Patrick Nowak