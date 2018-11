Fußball – Kreisligist setzt auf GPS-gestützte Tracker mit überraschenden Ergebnissen

Miesterhorst. Was im Profifußball mittlerweile zum guten Ton gehört, hat nun auch beim FSV Miesterhorst, der in der Fußball-Kreisliga Altmark West auf Torejagd geht, Einzug gehalten.

Die Miesterhorster machen sich nämlich die wachsende Digitalisierung zunutze und setzen seit Kurzem moderne GPS-gestützte Fußball-Tracker ein. Diese werden sowohl im Trainingsbetrieb als auch in den Punktspielen von den Akteuren getragen und werden anschließend ausgewertet. Mit durchaus überraschenden Ergebnissen.

„Die Auswertungssoftware ermöglicht dem Trainerteam zu erkennen, welche Laufleistung in welcher Intensität abgeleistet wurde. Anhand der Heatmap gibt es Aufschlüsse über den Aufenthalt des Spielers und der Beschleunigungssensor nimmt Sprintgeschwindigkeiten, -richtungen und -längen auf“, informierte Marco Gerchel, Vorstandsvorsitzender und aktiver Spieler des FSV Miesterhorst. Und schon die Auswertung der ersten Trainingseinheiten brachte interessante Fakten mit sich. „Nach dem ersten Einsatz war zu erkennen, dass unser Training nur zu zehn Prozent aus intensivem Laufverhalten besteht. Im Nachgang kann man dadurch das Training besprechen und für das nächste Mal verbessern. Man glaubt gar nicht, wie lange man im Training tatsächlich nur rumsteht“, zeigte sich Gerchel überrascht.

Doch ist so ein Aufwand in der Kreisliga überhaupt nötig? Marco Gerchel antwortet auf diese Frage mit einem klaren Ja. „Gerade in den Kreisligen oder Kreisklassen ist es aus meiner Sicht das größte Problem, die Jungs zu motivieren, überhaupt zum Training zu kommen. Durch die Anschaffung dieser Geräte treten die Spieler sowohl im Training als auch in den Spielen automatisch in einen Wettstreit. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Jungs mit neuem Ansporn zum Training kommen und sich richtig reinhauen“, berichtet Gerchel.

Die Tracker werden mittels einer App ausgewertet, wobei es zudem natürlich möglich ist, dass jeder Spieler anschließend seine Werte einsehen kann. „Es sind in der Tat enorm viele Daten, die allein in einer Trainingseinheit aufgezeichnet werden. Daher nimmt die Auswertung schon eine gewisse Zeit in Anspruch“, so der Miesterhorster. „Dabei wird zum Beispiel auch deutlich, dass die Jungs in einigen Punkten, wie Laufleistung oder Sprintgeschwindigkeit, gar nicht soweit von höherklassigen Spielern oder gar Profis entfernt sind. Das gibt natürlich noch eine neue Motivation“, zieht Marco Gerchel erste Erkenntnisse.

Aktuell haben die Miesterhorster zwei GPS-Tracker im Trainings- beziehungsweise im Punktspielbetrieb im Einsatz, sodass diese unter den Spielern ausgetauscht werden müssen. Doch das soll keineswegs das Ende der Fahnenstange sein. „Sobald wir es uns finanziell leisten können, wollen wir unseren Bestand mit weiteren Geräten aufstocken. Die Jungs nehmen diese für uns völlig neue Technik wirklich gut an, wobei ich schon gehört habe, dass sich der eine oder andere Spieler so einen GPS-Tracker sogar privat zulegen würde“, so Gerchel.

Es ist also ganz und gar nicht verkehrt, mit der Zeit zu gehen und die fortschreitende Digitalisierung auch im Amateursport zu nutzen. Und wenn diese Geräte lediglich dazu beitragen, „nur“ die Trainingsmotivation zu steigern, dann haben die Männer des FSV Miesterhorst um Marco Gerchel schon gewonnen.

Von Tobias Weber