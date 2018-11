Fußball – 2. Bundesliga: Michael Oenning als Nachfolger von Jens Härtel vorgestellt

Magdeburg. Die Gespräche liefen schon länger, die Entscheidung fiel innerhalb weniger Stunden. Gestern Mittag präsentierte die Führung des 1. FC Magdeburg bereits den Nachfolger des am Montagabend freigestellten Trainers Jens Härtel.

Michael Oenning, der Erfahrung aus der 1. und 2. Bundesliga mitbringt, erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2019.

„Ich bin überzeugt, an der richtigen Stelle zu sein.“ Oenning blickte in die große Runde und gab sich kämpferisch. „Ich weiß um die Situation. Mein Eindruck ist, dass wir hier einen gesunden Verein und eine hochmotivierte Mannschaft haben.“ Das seien gute Voraussetzungen, um den Klassenerhalt zu realisieren. Oenning sieht sich selbst als „Spielerverbesserer.“ Einer der Gründe, warum Geschäftsführer Mario Kallnik und Maik Franz, Leiter Lizenzspielerabteilung, auf ihn setzen. „Er spricht die Sprache der Spieler“, lobte Franz den neuen Cheftrainer. Das sei ein wichtiger Punkt, da der 1. FCM viele junge Spieler im Kader hat. Und: Er bringe das Vertrauen und die Überzeugung mit, mit eben dem vorhandenen Kader das Ziel erreichen zu können. Auch seine Kommunikationsfähigkeit, seine Bodenständigkeit und sein absoluter Wille, den FCM weiterzuentwickeln, seien ausschlaggebende Punkte für seine Verpflichtung gewesen. „Darum bin ich sicher, dass er zu uns passt“, so Franz.

Oenning selbst hat sich vorgenommen, an den Stärken der Spieler zu arbeiten. Gelänge es ihm, dass sich seine Schützlinge weiterentwickeln, entwickle sich auch der Club weiter. „Ich hoffe, dass wir ganz schnell begreifen, was Profifußball ausmacht. Dass wir den Schalter nach vorn legen, die Kräfte bündeln und das Projekt mit einer unglaublichen Leidenschaft angehen. Natürlich müssen wir gewinnen. Am besten schon im nächsten Spiel. Und wir werden auch gewinnen. Das wird auch meine Aufgabe sein, alle mitzunehmen und einzuschwören.“

Gestern Nachmittag nahm er seine Arbeit auf und leitete das erste Training.

Das ist der neue Trainer des 1. FC Magdeburg

Name: Michael Oenning (53)

Geburtsort: Coesfeld (NRW)

Durchschnittl. Amtszeit: 1,24 Jahre

Vertrag bis: 30. Juni 2019

Bevorzugte Formation: 3-4-2-1

Stationen als Trainer

Borussia Mönchengladbach:

Co-Trainer Januar 2004 bis Juni 2005

VfL Wolfsburg:

Co-Trainer Juni 2005 bis Januar 2006

VfL Bochum U19:

Trainer Juli 2007 bis Februar 2008

14 Spiele / Punkteschnitt 1,21

1. FC Nürnberg:

Co-Trainer Februar 2008 bis August 2008

1. FC Nürnberg:

Trainer Februar 2008 bis Dezember 2009

54 Spiele / Punkteschnitt 1,44

Hamburger SV:

Co-Trainer Juli 2010 bis März 2011

Hamburger SV:

Trainer März 2011 bis September 2011

15 Spiele / Punkteschnitt 0,80

Vasas FC (Ungarn, 1. Liga):

Trainer Januar 2016 bis Juni 2018

94 Spiele / Punkteschnitt 1,37

Stationen als Spieler

Preußen Münster (1990 bis 1991)

Hammer SpVg (1991 bis 1994)

TSG Dülmen (1994 bis 1995)

SC Pfullendorf (Karriereende)

Von Sabine Lindenau