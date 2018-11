„Für einen solchen Verein traurig“

Altmark. Mit einem Alibi-Auftritt hat der 1. FC Lok Stendal II am 10. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga jede Menge Unmut auf sich gezogen.

Denn zum Gastspiel in Schönhausen reisten die Kreisstädter am Sonnabend nur zu neunt an, in der Pause wurde das Spiel beim Stand von 0:3 aus Lok-Sicht auf Wunsch der Gäste auch noch abgebrochen. Deutlich besser lief es für Blau-Gelb Goldbeck und die SpG Havelberg/Kamern, die ihre Spiele jeweils klar für sich entscheiden konnten.

Post SV Stendal – Eintracht Lüderitz 3:2 (2:0). Gastgeber Post gelang der bessere Start in die Partie, wobei die Röxer bei ihren ersten beiden Toren auch von individuellen Fehlern der Lüderitzer profitierten. „Stendal war in der ersten Halbzeit besser, wir haben aber ganz ordentlich mitgespielt“, fand Eintracht-Trainer Sven Stiewe. Nach dem Seitenwechsel zog sich der Post SV etwas weiter in die eigene Hälfte zurück, wartete auf Fehler der Lüderitzer und war vor allem über Konter brandgefährlich. Lüderitz kam nochmal auf 2:3 heran und erzielte kurz vor Schluss sogar das 3:3, das Schiedsrichter André Hoffmann allerdings nicht gab, weil sein Assistent eine Abseitsposition eines Lüderitzers erkannte. „Eine Punkteteilung wäre deshalb am Ende sicher verdient gewesen“, merkte Lüderitz-Coach Stiewe an, der mit der Leistung seiner Jungs aber trotz der knappen Niederlage nicht unzufrieden war.

• Tore: 1:0 Denny Safranek (8.), 2:0 Ahmad Aleed (34.), 2:1 Paul Meyer (54.), 3:1 Michael Arndt (64.), 3:2 Dustin Tuchen (82.).

Preußen Schönhausen – 1. FC Lok Stendal II 3:0 (3:0). Die Lok-Reserve reiste nur zu neunt an und spielte auch nur eine Halbzeit. „In der Pause wurde das Spiel beim Stand von 3:0 für uns abgebrochen, weil Stendal angeblich zu viele Verletzte hatte“, ärgerte sich Schönhausens Coach David Leue über den unrühmlichen Auftritt der Gäste. „Für einen solchen Verein ist das wirklich traurig. Wir haben uns im vergangenen Jahr 11:2 von Lok abschießen lassen und sind nach dem 0:6 zur Halbzeit trotzdem wieder aus der Kabine gekommen“, sagte Leue. Die Preußen waren die gesamte erste Halbzeit klar überlegen und hätten bei besserer Chancenverwertung auch deutlich höher gewinnen können, wenn nicht sogar müssen.

• Tore: 1:0 Kevin Bacholke (20.), 2:0 Stefan Lemme (32.), 3:0 Benjamin Höhnke (35.).

Blau-Gelb Goldbeck – Blau-Weiß Gladigau 7:1 (2:0). Das Endergebnis fiel eindeutig aus: „So souverän wie das 7:1 war auch die zweite Halbzeit von uns“, freute sich Goldbecks Trainer David Rose. Zunächst fehlte es den Platzherren noch an der richtigen Einstellung. „Wir sind zu lässig an die Aufgabe herangegangen, das war zu sehen“, bemängelte Rose. Nach dem Seitenwechsel legten die Goldbecker aber noch zwei Schippen obendrauf und spielten Gladigau, das in Halbzeit eins immerhin eine sehr gute Chance auf ein Tor hatte, vollends gegen die Wand. Besonders freute sich David Rose, dass seine Jungs ihre Überlegenheit endlich auch mal in Tore ummünzten. Dabei verdienten sich vor allem die Offensivkräfte Maximilian Rundstedt mit drei und Tobias Heyder mit zwei Treffern ein Sonderlob.

• Tore: 1:0 Maximilian Rundstedt (20.), 2:0 Patrick Fankner (39.), 3:0 Tobias Heyder (54.), 4:0 Maximilian Rundstedt (67.), 4:1 Ronny Schulz (74.), 5:1 Tobias Heyder (77.), 6:1 Andreas Schmidt (79.), 7:1 Maximilian Rundstedt (83.).

SpG FSV Havelberg/Empor Kamern – SV Krüden/Groß Garz 6:0 (2:0). Wie zu erwarten war, stellte sich Krüden/Groß Garz tief hinten rein, während die Gastgeber mit drei Stürmern versuchten, die gegnerische Abwehr auseinanderzunehmen. „Damit haben wir uns im ersten Durchgang noch recht schwer getan“, erklärte Havelbergs/Kamerns Kapitän Toni Leppin nach Spielschluss. Erst nach einer taktischen Umstellung lief es bei den Platzherren besser. „In der zweiten Halbzeit kam dadurch endlich mehr Bewegung und Tempo in unser Spiel“, so Leppin. Der Sieg der Spielgemeinschaft hätte bei besserer Chancenverwertung am Ende noch höher ausfallen können, doch Havelberg/Kamern traf zweimal nur das Aluminium. Von Gegner Krüden/Groß Garz war dagegen über die gesamte Spielzeit kaum etwas zu sehen.

• Tore: 1:0 Johannes Pfüller (22.), 2:0 Toni Leppin (45.), 3:0 Domenico Schluricke (62.), 4:0 Johannes Pfüller (75.), 5:0 Domenico Schluricke (82.), 6:0 Daniel Schulz (88.).

SG Bismark/Kläden – Schinner SV Eintracht 3:2 (1:0). „Endlich haben wir mal wieder unser wahres Gesicht gezeigt und unter Beweis gestellt, dass wir das Fußballspielen nicht verlernt haben“, jubelte Bismarks/Klädens Trainer Jens Knoblich nach dem wichtigen Heimsieg gestern über die Schinner Eintracht. Die Gastgeber gingen über die gesamten 90 Minuten ein sehr hohes Tempo und nahmen die Zweikämpfe an. Schinne wurde immer wieder bei Kontern gefährlich, wobei Doppeltorschütze Kevin Assmann von der SG-Abwehr kaum zu stellen war. Ansonsten überließ Schinne den Platzherren die Regie. „Wir haben uns gute Chancen herausgespielt und am Ende meines Erachtens auch verdient gewonnen“, fand Bismarks/Klädens Coach Jens Knoblich.

• Tore: 1:0 Florian Knoblich (17., Foulelfmeter), 1:1 Kevin Assmann (62.), 2:1 Felix Jubert (78., Handelfmeter), 3:1 Daniel Grützmacher (79.), 3:2 Kevin Assmann (89.).

Rossauer SV – KSG Berkau 3:2 (2:0). Rossau fand besser in die Partie und erhöhte vom Anpfiff weg den Druck auf die KSG-Abwehr. Das frühe 1:0 durch Robert Vorlop gab dem RSV zusätzliche Sicherheit. Der flinke Stefan Huth, der die gegnerische Abwehr immer wieder alt aussehen ließ, netzte kurz vor der Pause zum vorentscheidenden 2:0 ein. Im zweiten Durchgang erwachte dann Berkau und arbeitete sich mit guten Standards zurück ins Spiel. Vor allem in den letzten zehn Minuten waren die Gäste am Drücker und hätten um ein Haar fast noch den Ausgleich markiert.

„Wir haben in der Schlussphase hinten aufgemacht und alles nach vorn geworfen, hatten aber hinten auch Glück, dass Rossau seine Konterchancen nicht nutzte“, erklärte KSG-Coach Stefan Rabe, der von einem sehr guten Spiel seiner Mannschaft sprach, in dem mit etwas mehr Glück sogar ein Punkt drin gewesen wäre.

• Tore: 1:0 Robert Vorlop (5., Foulelfmeter), 2:0 Stefan Huth (44.), 2:1 Enrico Gens (55.), 3:1 Stefan Huth (63.), 3:2 Andreas Duhm (83., Fouelfmeter).

Von Christian Buchholz