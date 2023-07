FSV Saxonia Tangermünde legt mit einem 29 Mann-Kader los

Von: Tobias Haack

Teilen

Zum Start ging es für die Saxonen obligatorisch auf die Laufbahn. © Haack

Fußball-Verbandsligist Saxonia Tangermünde hat die Saison-Vorbereitung in Angriff genommen. Einige Spieler müssen sich erst noch für den Kader empfehlen.

Als letzter der drei altmärkischen Fußball-Verbandsligisten ist am Dienstagabend der FSV Saxonia Tangermünde auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Ehe das große Schwitzen begann, mussten zunächst einige organisatorische Programmpunkte wie beispielsweise das offizielle Mannschaftsfoto abgearbeitet werden. In der nun folgenden Vorbereitung beginnt am „Wäldchen“ ein Casting, denn der aktuell noch 29 Spieler umfassende Kader soll noch um sieben Plätze reduziert werden.



Neuzugänge für alle Mannschaftsteile

In seinem zweiten Jahr nach dem Aufstieg ins Oberhaus Sachsen-Anhalts steht der FSV vor einem Umbruch. Michael Fraaß, der Sportliche Leiter der Saxonen, hatte im Sommer alle Hände voll zu tun. Am Dienstag präsentierte er zufrieden und stolz ein halbes Dutzend Neuzugänge. Auf der Torhüterposition soll Niklas Nethe, von Landesliga-Absteiger Güsen/Parey gekommen, einen Konkurrenzkampf mit Tim-Ole Runge entfachen und somit in die Fußstapfen des verabschiedeten Dave Kuß treten.

Für die Defensive – in der vergangenen Saison ein Schwachpunkt der Tangermünder – stoßen Innenverteidiger Silas Lehmann (1. FC Lok Stendal) und Außenverteidiger Ilya Bogdiazh (Fortuna Magdeburg) ins Team. „Sie passen in unsere Philosophie, junge, entwicklungsfähige Spieler zu holen, die Bock haben, Fußball zu spielen“, erklärt Fraaß seine Idee der Kaderplanung. Bei der Verpflichtung von Bogdiazh trieb Fraaß aber noch ein weiterer Hintergedanke um: „Wir wollten unbedingt einen zweiten Ukrainer, um Andriy Zaporoshchenko, der schon eine super Saison hier gespielt hat, die Integration weiter zu erleichtern.“



Offensiv sollen Tomy Pusch (A-Jugend, 1. FC Lok Stendal) und Mykyta Aseev (Blau-Weiß 90 Berlin) für mehr Breite, Qualität und Flexibilität bei den Roten Adlern sorgen. Vor allem der Ukrainer hat es Fraaß dabei angetan. „Der ist für uns wie ein Sechser im Lotto. Er ist schnell, trickreich, flexibel. Auf ihn freue ich mich sehr“, so der Sportliche Leiter.



Ein Transfer, der mit der Tangermünder Grundidee nicht wirklich d’accord ist, ist Hari Karaterzyan, der vom TuS Wahrburg die B188 herunterwechselt. „Er ist zwar schon 33, aber er ist topfit und will es nochmal wissen“, ist Fraaß aber auch bei dieser Personalie guter Dinge. Aus der eigenen Jugend füllen Tim Röding, Hendrik Niegengerd, Lenny Stolze und Marvin Scheffler den Kader auf – zumindest für die Zeit der Vorbereitung. Fraaß’ Fazit zu diesem Transfersommer fällt selbstredend positiv aus: „Wir sind froh, dass wir so viele Neuzugänge von unserem Weg überzeugen konnten.“



Abgänge und Verletzungen schmerzen

Insgesamt zehn neue, junge Gesichter, eine tolle Vorsaison im Rücken. Euphorie könnte sich breitmachen im Stadion „Am Wäldchen“, doch längst ist auch die eine oder andere dunkle Wolke aufgezogen. Die Abgänge von Lars Korte, Dave Kuß, Daniel Groß und Philipp Kühne müssen erst einmal aufgefangen werden. Hinzu kommen mit Franz Döhmann (Mittelfußbruch) und Alexander Klitzing (Kreuzbandriss) zwei schwer verletzte Leistungsträger, die es zu ersetzen gilt.

Überraschenderweise stand Klitzing am Dienstag aber auf dem Trainingsplatz. Er wolle es in der Hinrunde vielleicht noch ohne eine OP versuchen, da er kaum Schmerzen im lädierten rechten Knie verspüre. Ein Ausfall müsse aber einkalkuliert werden, heißt es. „Das zu kompensieren, ist natürlich schwer. Das wissen wir alle. Aber wir haben Neuzugänge und jetzt muss der Trainer gucken, wie er das auffängt“, behält Michael Fraaß die Ruhe.



Mit der Rückkehr Döhmanns wird frühestens nach der Vorbereitung gerechnet. Den schwerwiegenden Verlust von Philipp Kühne auf der Sechserposition soll der weniger kreative Niklas Bittner vergessen machen.



Klassenerhalt bleibt das Ziel

Zum Auftakt in die neue Saison muss Trainer Steffen Lenz die richtige Mischung für sein Team gefunden haben. Das Startprogramm mit Barleben, Haldensleben, Thalheim und Dölau bietet gute Möglichkeiten, sich frühzeitig ein Punktepolster anzufressen, denn das Ziel des Vorjahres-Sechsten ist unverändert deutlich definiert. „Der Klassenerhalt, ganz klar“, sagt der Sportliche Leiter, der diesen am besten mit mutigem Offensivfußball eingefahren sehen möchte.

Und dann wäre da ja noch die schwache Derbybilanz der Saxonen, die in der abgelaufenen Saison jedes altmärkischen Duell abgeben mussten. Auch hierzu hat Fraaß eine klare Meinung: „Ich nehme es in Kauf, alle Derbys zu verlieren, wenn wir dafür wieder so eine gute Saison und Platzierung schaffen wie in der letzten Saison!“

Die Vorbereitung mit einigen anspruchsvollen Gegnern wird einen Fingerzeig geben, ob mit dem FSV wieder im vorderen Tabellendrittel zu rechnen ist. Doch am spannendsten bleibt zunächst die Frage, wer erfolgreich durch das Casting kommt und zum 22er-Kader gehören darf.