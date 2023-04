FSA dünnt den Landesspielbetrieb aus

Von: Michael Jacobs, Tobias Haack

Marc Schlamann (li.) und Kevin Beyer (re.) müssen demnächst um ihren Platz im Fußball auf Landesebene kämpfen. © Jacobs, Michael

Sachsen-Anhalts Fußballverband FSA plant, den Landesspielbetrieb auszudünnen und die Kreise zu stärken. Ein nötiger Schritt, doch Fragen bleiben.

Unter dem Titel „FSA-Gesamtvorstand beschließt künftige Spielklassenstruktur“ veröffentlichte Sachsen-Anhalts Fußballverband eine Mitteilung, wie die Spielklassen der Männer auf Landesebene zukünftig strukturiert werden sollen. Das Thema ist schon seit einigen Jahren immer wieder Mittelpunkt von Diskussionen und hatte sich durch die abgebrochenen Spielzeiten während der Corona-Pandemie durch wenig weitsichtige Entscheidungen weiter verschärft. Insgesamt 155 Mannschaften sind derzeit in den betreffenden Ligen aktiv, 20 davon in der Verbandsliga, 38 in drei Landesligastaffeln und 97 in sieben verschiedenen Landesklasse-Staffeln. Diese Anzahl soll nun deutlich reduziert werden.



Vorstand beschließt neue Spielklassenstruktur zur Saison 2025/26

„Ab der Spielzeit 2025/2026 werden 132 Mannschaften auf Landesebene im Herrenspielbetrieb an den Start gehen. Der Gesamtvorstand des Fußballverbandes beschloss die neue Spielklassenstruktur mit insgesamt neun Staffeln, die sich auf Verbands- und Landesliga sowie Landesklasse aufteilen“, heißt es vonseiten des Verbandes.



Zukünftig soll es eine Verbandsliga mit 16 Mannschaften, zwei Landesliga-Staffeln mit je 16 Teams sowie sechs Landesklasse-Staffeln zu je 14 Mannschaften geben. „Ich freue mich, dass der Gesamtvorstand der Empfehlung des FSA-Spielausschusses gefolgt ist. Auch war es mir sehr wichtig, dass das Votum der Vereine, welches uns einen klaren Auftrag gegeben hat, in der Abstimmung Gehör fand. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Wir sind nun bestrebt, die Zahl der Mannschaften auf Landesebene in einem geordneten Maß auf 132 Teams zu reduzieren“, so Jörg Bihlmeyer, FSA-Vizepräsident Spielwesen.

Was auf den ersten Blick wie ein ziemlich harmonischer Vorgang wirkt und durch Bihlmeyers Worte beinahe einen beim FSA schon fast ungewöhnlich demokratischen Touch bekommt, lief jedoch weit weniger demokratisch ab. Einmal mehr bleibt nach einer FSA-Tagung ein fader Beigeschmack zurück.



Umfrage ohne Vereine im Kreis

Zwei Sachen wirken beim Zustandekommen der neuen Spieklassenstruktur besonders merkwürdig. Zum einen begründet man beim FSA die getroffene Entscheidung unter anderem damit, dass die Vereine auf Landesebene sich in einer Umfrage zur Staffelstruktur mit 84 Prozent für das nun beschlossene „1-2-6-Modell“ ausgesprochen hätten. Sämtliche Vereine, die mit ihren Teams auf Kreisebene aktiv sind, wurden diesmal jedoch nicht befragt. Das Einholen eines breiten, wirklich realistischen Meinungsbildes wurde diesmal nicht umgesetzt. In einer Umfrage im Dezember 2022 war dies noch anders.



Ebenfalls unverständlich ist die Tatsache, dass die eigens zum Thema gegründete Arbeitsgruppe (AG) Spielwesen einen weiteren Vorschlag erarbeitet hatte, bei der jüngsten Tagung dem Gesamtvorstand gar nicht zur Abstimmung gestellt wurde. Der Vorschlag sah vor, dass ab der Spielzeit 2026/2027 eine Verbandsligastaffel sowie zwei Landesligastaffeln mit je 16 Mannschaften spielen. In der Landesklasse sollte es dem Vorschlag nach nur noch vier Staffeln mit je 14 Teams geben. Die Anzahl der Mannschaften auf Landesebene hätte sich demnach noch radikaler reduziert.

„AG Spielwesen“ wird ignoriert

Ein krasser Einschnitt, den Michael Müller, Präsident des KFV Altmark Ost und Mitglied der AG Spielwesen, wie folgt begründet: „Die Reduzierung auf dann noch 104 Mannschaften hätte dem demografischen Wandel in Sachsen-Anhalt Rechnung getragen. Der Kreisspielbetrieb wäre dadurch gestärkt worden und auch die Problematik rund um die Anzahl der Schiedsrichter wäre etwas entschärft worden. Wir würden damit die Vereine entlasten, sie hätten dann weniger Aufwendungen. Andere Bundesländer wie Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen haben entsprechende Maßnahmen schon eingeleitet“, berichtet Müller.



Dass die von der AG Spielwesen ausgearbeitete Variante schlussendlich gar nicht zur Abstimmung gestellt wurde, wirkt in der Nachbetrachtung merkwürdig.



Die Fakten liegen aber nun auf dem Tisch. Und so wird der Spielausschuss des FSA die Planungen für die neue Saison in Angriff nehmen. Dazu ist mit den Verbandsligisten eine Präsenzveranstaltung angedacht. Es soll besprochen werden, wie die Saison 2023/2024 vonstattengehen soll, denn es werden wohl wieder 20 Mannschaften in Sachsen-Anhalts Oberhaus spielen. Die Anzahl der Absteiger wird sich im Vergleich zur aktuellen Spielzeit erhöhen müssen.