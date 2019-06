Freudenrausch in Rot und Weiß!

Pokal-Endspiele 2019

Sie haben es schon wieder getan: Rot-Weiß Arneburg hat den Altmarkstrompokal erfolgreich verteidigt.

Stendal – SV Rot-Weiß Arneburg und SpG Schinne II/Uenglingen II heißen die frisch gebackenen Pokalsieger des KFV Altmark Ost. Die beiden Teams setzten sich am Sonnabendnachmittag in ihren Endspielen jeweils souverän durch und versetzten somit ihren rot-weißen Anhang in Ekstase.