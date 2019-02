Lok findet schnell Lösungen

Letzlingen – „Der . kleine Platz dürfte den Letzlingern entgegenkommen. Wir werden auf einen defensiven Gegner treffen. Ich hoffe aber, dass meine Jungs die richtigen Lösungen und die Lücken finden werden. “ Jörn Schulz, Trainer des 1.

FC Lok Stendal, reiste am Mittwochabend mit einem großen Kader nach Letzlingen, um beim aktuellen Tabellenführer der Fußball-Landesklasse zu testen. Und der Coach des Oberligisten konnte am Ende zufrieden sein, siegte doch sein spielfreudiges Team mit 13:0 (7:0).

Auf Kunstrasen und Temperaturen um den Gefrierpunkt wurden die Stendaler schnell warm, nach Zuspiel von Max Salge netzte Niclas Buschke zur schnellen Führung ein (3.). In der Folge hielt die Heide-Abwehr für einige Minuten gut dagegen und verengte geschickt die Räume, in denen sich die Lok-Angriffe verfingen. Mit einem Fernschuss, der knapp drüber ging, setzte Fabian Schlamann sogar ein Offensivzeichen (8.). Nach 15 Minuten wurde der Druck des Oberligisten immer stärker. Die Lok-Akteure waren handlungsschneller und erspielten sich mit hoher Passgenauigkeit zahlreiche Möglichkeiten. Innerhalb weniger Sekunden erhöhten Lukas Breda, Sebastian Hey und Buschke auf 4:0 (22.).

Im defensiven Mittelfeld trug Patrick Baudis erstmals das Trikot der Eisenbahner. Der 21-Jährige bewies viel Übersicht und spielte mehrfach gefährliche Pässe in die Tiefe, die seine Mitspieler auch zu verwerten wussten. Denn zweimal Vincent Kühn und Franz Erdmann legten zum 7:0 nach, ehe sich kurz vor der Pause Torwart Bryan Giebichenstein beim Schuss von Torsten Kühnast auszeichnen konnte.

Nach dem Wechsel brachte Jörn Schulz sieben neue Akteure, die sich zunächst finden mussten. Und so konnten sich die Hausherren für 20 Minuten vom gegnerischen Druck befreien und tauchten sogar mehrfach im Stendaler Strafraum auf. Was jedoch fehlte, war der finale Pass und ein erfolgreicher Torabschluss. Nach dem 8:0 von Vincent Kühn sahen die 65 zahlenden Zuschauer dann wieder Einbahnstraßenfußball, der schließlich in einem 13:0-Sieg mündete.

„Das war eine gute Trainingseinheit für meine Jungs, die viel laufen mussten. Phasenweise haben wir gut dagegen gehalten, uns sind aber auch viele Fehler unterlaufen“, meinte Geburtstagskind und Heide-Trainer Dirksen Höft, dem einige wichtige Stammspieler fehlten.

Richtig entspannt war Jörn Schulz. „Die Mannschaft hat das gut hinbekommen, Druck ausgeübt und auf engem Raum gute Lösungen gefunden. Ich möchte auch Letzlingen Danke sagen, sie haben bis zum Schluss fair und sauber gespielt.“

Während die Höft-Elf bereits am heutigen Abend um 19 Uhr beim Verbandsligisten FSV Barleben ihren nächsten Test bestreitet, geht es für den 1. FC Lok am Sonnabend nach Rathenow, wo die Stendaler um 13 Uhr auf den Regionalligisten Optik treffen. „Das wird mit Sicherheit ein ganz anderes Spiel, auf das ich mich freue. Denn bislang haben wir in den Testspielen mit dem Ball agiert, gegen Rathenow wird man sehen, wie gut wir gegen den Ball arbeiten.“

Torfolge: 0:1 Niclas Buschke (3.), 0:2 Lukas Breda (19.), 0:3 Sebastian Hey (21.), 0:4 Buschke (22.), 0:5 Vincent Kühn (30.), 0:6 Franz Erdmann (32.), 0:7, 0:8 Kühn (37., 65.), 0:9 Nils Breda (73.), 0:10 Kühn (78.), 0:11 Martin Gödecke (85.), 0:12 Albrecht Bock (88., Eigentor), 0:13 Gödecke (89.).

Heide Letzlingen: Lübke - Mertens, Schnecke, Ehricke, F. Schlamann, M. Schlamann, Wernecke, Saluck, Bock, Benecke, Kühnast (Oelze, Petrov).

1. FC Lok Stendal: Giebichenstein - Erdmann, Groß, Gebauer, Buschke, Baudis, Kühn, Hey, L. Breda, Werner, Salge (Kycek, Krüger, Schubert, S. Balliet, N. Breda, Kiesse).

VON RENEE SENSENSCHMIDT