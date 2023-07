1. FC Magdeburg hat das Zeug zur Überraschungsmannschaft

Von: Tobias Haack

Teilen

Der 1. FC Magdeburg 2023/2024. © IMAGO/Christian Schroedter

An diesem Wochenende startet die 2. Fußball-Bundesliga in ihre neue Saison. Dem 1. FC Magdeburg wird das Potenzial einer positiven Überraschung nachgesagt.

Aufatmen bei den deutschen Fußballfans: An diesem Wochenende endet mit dem Saisonstart der 2. Bundesliga die fußballfreie Zeit. An Attraktivität wird es dem Unterhaus in der kommenden Spielzeit nicht mangeln. Mit Hertha BSC und Schalke 04 bereichern zwei absolute Schwergewichte die Liga. Sie wollen ebenso um den Aufstieg spielen wie der Hamburger SV. Und dann gibt es da ja noch diverse Traditionsvereine, die darauf schielen, die positive Überraschung der Saison zu geben. Einer davon ist der 1. FC Magdeburg, der am Sonnabend bei Aufsteiger Wehen Wiesbaden startet (13 Uhr). Der FCM im AZ-Check.



Die Neuzugänge:

Die Magdeburger sind ihrer Linie auch in diesem Sommer treu geblieben. Offensichtliche Transfers sind ihr Ding nicht. Geschäftsführer Sport, Otmar Schork, und Trainer Christian Titz haben sich wieder hauptsächlich auf die Suche nach Talenten begeben. Kein Wunder: Magdeburgs Coach gilt als formidabler Spieler-Entwickler und so wird ihm zugetraut, die Neuzugänge Andi Hoti (20), Jean Hugonet (23), Xavier Amaechi (22) und Jonah Fabisch (21) auf ein anderes Level zu heben. Mit Torhüter Julian Pollersbeck (28) und Torjäger Ahmet Arslan (29) wurden zudem zwei Spieler verpflichtet, die sofort helfen sollen. Neu ist auch Alexander Nollenberger (26) für die linke Außenbahn.



Der Kader:

Neben den sieben Neuzugängen hat sich auch auf der Abgangsseite einiges getan. Am meisten schmerzt sicherlich der Wechsel von Moritz-Broni Kwarteng, dem besten Torschützen der Vorsaison, nach Bochum. Auch Andreas Müllers Abgang nach Darmstadt muss erstmal kompensiert werden. Ansonsten konnte die erfolgreiche Mannschaft der Vorsaison zusammengehalten werden, wobei Daniel Elfadlis Abschied gen Hamburg noch immer nicht ganz vom Tisch ist. Dennoch kann Christian Titz auf ein funktionierendes und eingespieltes Gebilde bauen, in dem Freigeist Baris Atik sicherlich das Herz und Hirn des Teams darstellt.



Die Vorbereitung:

Die Sommer-Vorbereitung des 1. FC Magdeburg verlief nahe an der Grenze zur Perfektion. Sieben Siege in sieben Testspielen (34:2 Tore) standen zu Buche, darunter ein 3:1-Erfolg gegen Europa League-Sieger FC Sevilla. Trainerherz, was willst du mehr? Vielleicht ein bisschen weniger Verletzungssorgen. Vor allem im Tor herrschte mitunter Personalknappheit. Dominik Reimann ist nun aber pünktlich zum Saisonstart fit und in Form. Den Kampf um die Nummer eins hat der 26-Jährige auch deshalb gewonnen, weil Neuzugang Pollersbeck aufgrund einer Wadenverletzung ins Hintertreffen geraten ist. Zuletzt erwischte es dann auch noch Unterschiedspieler Atik, doch eine MRT-Untersuchung unter der Woche gab Entwarnung.



Der Auftakt:

Für den FCM beginnt die Saison am Sonnabend beim SV Wehen Wiesbaden. Auswärts bei einem euphorisierten Aufsteiger, es gibt freilich angenehmere Aufgaben. Doch die Stimmung bei den Hessen ist gedämpft, denn am Donnerstag haben sie mit Benedict Hollerbach ihren besten Offensivspieler an Union Berlin verloren. Während Wiesbaden sich neu sortieren muss, wird Christian Titz vermutlich ein eingespieltes Team ins Rennen schicken. Bei der Generalprobe gegen Sevilla stand nicht ein Neuzugang in der Startelf, ein Fingerzeig!



Die AZ-Prognose:

Natürlich werden Hertha, Schalke und der HSV als Topfavoriten der Liga gehandelt. Die Geschichte hat allerdings gezeigt, dass es in jeder Saison mindestens eine Überraschungsmannschaft unter die Top drei schafft. Der 1. FC Magdeburg hat gute Chancen, in der neuen Spielzeit genau diese Rolle einzunehmen. Die Mannschaft ist gefestigt, wurde punktuell verstärkt und hat die innovative Spielidee ihres Trainers komplett verinnerlicht. Das Ganze in Kombination mit heißblütigen Fans, lässt von großen Taten träumen. Unser Tipp: Der FCM landet unter den Top sechs.