1. FC Lok Stendal müht sich zu einem 3:2 gegen Einheit Perleberg

Von: Tobias Haack

Taktgeber im Stendaler Zentrum: Kyrylo Matvyeyev (Mitte). © Haack

Der 1. FC Lok Stendal hat sein Testspiel gegen Einheit Perleberg mit 3:2 gewonnen. Während die erste Halbzeit ansprechend war, ließ das Niveau nach der Pause nach.

Der 1. FC Lok Stendal hat am Dienstagabend sein erstes Testspiel dieses Sommers vor eigenem Publikum gewonnen. Das 3:2 (3:1) gegen den brandenburgischen Landesklassisten Einheit Perleberg offenbarte jedoch eine Diskrepanz zwischen der vermeintlichen Bestbesetzung und der zweiten Reihe, die sich nach dem Seitenwechsel nicht gerade mit Ruhm bekleckerte.



Zunächst schickte Lok-Trainer Jörn Schulz die Mannschaft auf den Platz, die mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Stamm-Elf zu Saisonbeginn bilden wird. Hier scheint es lediglich noch auf der Sechs und auf der Linksverteidigerposition um die Plätze zu gehen, ansonsten dürfte das Team stehen. „Das sind die Jungs, die mit im Trainingslager waren. Das hat man auch gesehen, die sind schon sehr weit“, erklärte Schulz, der zunächst einen dominanten Beginn seiner Eisenbahner sah.



Unachtsamkeit führt zum Rückstand

Außenseiter Perleberg aber versteckte sich nicht. Auf den ersten Abschluss von Kyrylo Matvyeyev (5.) antwortete Einheit frech mit einem Pfostentreffer (8.). Und es wurde noch besser für die Gäste: Ein langer Ball in die neuralgische Stendaler Zone hinter der Kette fand Jonas Steiner, der souverän zum 0:1 vollendete (9.).

Die Hausherren steckten den Rückschlag problemlos weg und zogen ihr gewohntes Spiel auf. Sehr häufig suchten sie die Flügel und fanden sie auch. In der 21. Minute brach Illia Ilchenko auf der Außenbahn durch, bediente Denys Vyrych in der Mitte und der traf zum Ausgleich. Nach diesem Strickmuster ging es weiter. Das 2:1 erzielte Rosario Schulze, der von der rechten Seite versorgt wurde (30.). Einheit Perleberg versuchte sich zu wehren. Mal sportlich, mit einem Kopfball von Florian Plog (32.), und mal verbal und mit kleinen Nickligkeiten.

Rosario Schulze: Auffällig in doppelter Hinsicht

Vor allem Rosario Schulze und die Perleberger Defensiven gerieten immer mal wieder aneinander. Schiedsrichter Max Goroncy hatte Mühe, die testostorongeladenen Streithähne im Zaum zu halten. Schulze setzte der Sache auf seine Art den Schlusspunkt: Mit einem technisch sauberen Treffer zum 3:1 (45.).



Zur Pause zog Jörn Schulz seine eingeplanten und abgesprochenen Wechsel durch. Feierabend für den Stamm, Zeit, sich zu zeigen, für die Reservisten. Doch die fanden überhaupt keinen Zugang zum Spiel. Innerhalb der ersten zehn Minuten des zweiten Abschnitts kam Landesklassist Perleberg drei Mal gefährlich hinter die Stendaler Abwehrkette. Felix Knoblich foulte an der Grenze zur Notbremse (46.), Einheit spielte eine Überzahl kläglich aus (49.) und Torhüter José Radomski rettete in höchster Not (55.). In Summe viel Glück in dieser Phase für die Hausherren!

Perleberg kommt heran und kassiert Platzverweis

Auf einen Ballverlust von Lukas Breda folgte schließlich doch der verdiente Anschlusstreffer von William Richart (62.). Danach wurde das Spiel unsauber – und leider auch unfair. Schiedsrichter Goroncy war in der Schlussphase sogar gezwungen, den Gästen eine Rote Karte wegen groben Foulspiels zu zeigen. Viel Fußball wurde nicht mehr gespielt.



Jörn Schulz resümierte: „Die erste Halbzeit war gut, in der zweiten Halbzeit haben wir uns anstecken lassen. Da war keine Ruhe mehr, keine Abläufe, das war nicht gut. Die Jungs, die in der zweiten Halbzeit gespielt haben, bei denen war es nicht ausreichend. Wenn ich einen Platz haben will in der Startelf, dann muss ich mehr machen.“



Tore: 0:1 Jonas Steiner (9.), 1:1 Denys Vyrych (21.), 2:1, 3:1 Rosario Schulze (30., 44.), 3:2 William Richart (62.).

Bes. Vorkommnis: Rote Karte wegen groben Foulspiels für Tobias Beye (80./Perleberg).

1. FC Lok Stendal (1. Halbzeit): Poser - Schleicher, Säyniö, Schaarschmidt, Bubke - Ilchenko, Flöther, Matvyeyev, Homazau - Vyrych, Schulze.

1. FC Lok Stendal (2. Halbzeit): Radomski - Schleicher (68. Ilchenko), Schaarschmidt (68. Säyniö), Balliet, Knoblich - Pfeiffer, Flöther, L. Breda, Sall - Salge, Sperfeld.