1. FC Lok Stendal geht die Vorbereitung an

Von: Tobias Haack

Jörn Schulz freut sich, dass der große Umbruch in Stendal endlich mal ausgeblieben ist. © Haack

Der 1. FC Lok Stendal hat in der vergangenen Woche mit der Vorbereitung der neuen Saison begonnen. Der Kader ist bereits komplett, allerdings trüben ein paar Ausfälle die Aufbruchsstimmung.

Die Sommerpause war denkbar kurz. Gereicht hat sie gerade einmal für eine Handvoll freie Tage und einen kurzen Mannschaftsausflug auf Mallorca. Am Mittwochabend hat Fußball-Verbandsligist 1. FC Lok Stendal nun die Arbeit wieder aufgenommen. Die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 ist offiziell gestartet. Nach Platz drei in der Vorsaison soll auch in der neuen Spielzeit wieder oben angegriffen werden.



Der Auftakt am Mittwochabend verlief noch ganz gediegen. Kurz präsentierte sich das Team um Trainer Jörn Schulz im „Hölzchen“, wo gerade die Mannschaftsübergabe der Jugendabteilung über die Bühne ging. Anschließend zog sich der Verbandsliga-Kader zurück und lauschte einer Präsentation seines Trainers. Schulz präsentierte seine Spielidee, Regeln der Zusammenarbeit und sprach die Termine der Vorbereitung ab.



Verfeinern und verbessern

Neuland war all das für das Gros der Mannschaft nicht. „Zum ersten Mal seit fünf Jahren ist es uns gelungen, 90 Prozent unseres Kaders zusammenzuhalten“, resümiert der Lok-Coach die Sommer-Transferphase äußerst zufrieden. Sein Plan ist daher naheliegend: „Wir werden an unserer Spielidee nicht viel verändern. Wir werden die Dinge weiter festigen und verbessern.“ Viel Verbesserungspotenzial liegt nach einer sehr stabilen Rückrunde auf den ersten Blick gar nicht auf der Straße. Doch Jörn Schulz hat nach wie vor Schwachstellen ausgemacht. „Beim Angriffspressing werden wir zum Beispiel nochmal ansetzen“, erklärt er, „außerdem geht es auch darum, die Neuzugänge zu integrieren und ihnen unsere Idee schnell zu vermitteln.“



Viel Zeit wird Letzteres freilich nicht benötigen. Tim Schaarschmidt (27), der als Abwehrchef nach Stendal zurückgekehrt ist, kennt sich am „Hölzchen“ noch bestens aus, hat auch unter Jörn Schulz schon viele Spiele gemacht. Er füllt den Kaderplatz aus, der durch den Abgang von Youngster Silas Lehmann nach Tangermünde frei geworden ist. In der Offensive hat Edeljoker Max Erdmann den Verein Richtung Halle-Ammendorf verlassen. Für ihn rückt Ivan Homazau (20) in das rot-schwarze Ensemble.

Abgänge adäquat ersetzt

Eine weitere Veränderung wird es auf der Torhüterposition geben. Hier hat Anton Melnyk die Eisenbahner überstürzt verlassen, für den jungen Ukrainer rückt Eigengewächs José Radomski nach. „Er ist unsere klare Nummer zwei“, unterstreicht Jörn Schulz das volle Vertrauen des Trainerteams in den neuen Schlussmann. Gleiches gilt für Tony Sperfeld (17), der im Schatten von Rosario Schulze zur nächsten echten Alternative im Angriff heranwachsen soll.

Mehr Spielzeit für Flöther

Auf den Abgang von Dominik Lehmpfuhl hat der 1. FC Lok nicht reagiert - bewusst! „Den Kaderplatz lassen wir frei, damit wir garantieren können, dass Mattes Flöther noch mehr Einsatzzeiten bekommt“, erklärt Schulz den Gedanken dahinter. Auch der langzeitverletzte Philipp Werner ist noch nicht abgeschrieben und wird seinen Platz im Kader behalten. Wann er nach seiner schweren Knieverletzung jedoch zurückkehren kann, ist gänzlich offen.



Quartett fehlt noch länger

Überhaupt ist die Personalsituation zum Trainingsstart nicht die beste. Neben Werner werden auch Kapitän Johannes Mahrhold, Florian Stark und Steven Schubert die Vorbereitung verletzt verpassen. „Das macht schon ein bisschen Bauchschmerzen, weil sie ja auch nicht gleich fit sein werden, wenn sie wieder da sind“, bedauert Schulz.



Positiv vermerkt er allerdings, dass es dem Verein dank des Engagements von Unterstützer Uwe Müller wieder gelungen ist, ein Trainingslager zu organisieren. Dieses Mal zieht es den Stendaler Tross in ein Sporthotel nach Pilsen. Auf „beste Bedingungen“ freuen sich Jörn Schulz und sein Trainerteam. Dann kann für den Saisonstart eigentlich nicht mehr viel schiefgehen.