Eine Elf mit viel Offensivdrang

Von: Renee Sensenschmidt

Leon Franz schaltete sich in die Offensive des Osterburger FC ein und erzielte zwei Tore. © Sensenschmidt

Altmark – Aufgrund der kompletten Spieltage in der Fußball-Verbandsliga und -Landesklasse ist es der Sportredaktion der Altmark-Zeitung erstmals in diesem Jahr wieder möglich ein „Team der Woche“ aufzustellen. Zahlreiche Akteure haben sich für diese Elf mit guten Leistungen bei ihren Trainern oder den anwesenden Sportjournalisten empfohlen. Aufgrund des Überangebotes müssen Torhüter Emilio Schöne vom SSV Gardelegen, Verteidiger Carlos Hoffmann (Preussen Schönhausen) und Innenverteidiger Hannes Suppe (Post Stendal) jedoch auf der Ersatzbank platz nehmen.

Spieler der Woche



Jann Grünwald war der auffälligste Akteur beim 7:1-Heimsieg des Osterburger FC gegen den MTV Beetzendorf. Der 26-Jährige glänzte im linken Mittelfeld als Vorbereiter mehrerer Treffer und trat auch selbst als zweifacher Torschütze in Erscheinung. Der lauf- und zweikampfstarke Neuzugang aus Krevese hat großen Anteil an der souveränen Tabellenführung des OFC in der Landesklasse.



Tor



Ohne Gegentreffer blieb am Wochenende Tobias Schmidt (Post Stendal) beim letztlich souveränen 4:0-Auswärtssieg seiner Mannschaft bei Germania Tangerhütte. Im zweiten Abschnitt zeigte der 34-Jährige mehrere Glanzparaden und sorgte dafür, dass Post nach der 3:0-Pausenführung nicht mehr in Bedrängnis geriet.



Abwehr



Das Xaver-Dan Haak der Chef in der Defensive des SSV Gardelegen ist, zeigte der AZ-Spieler der vergangenen Saison erneut beim 3:1-Auswärtssieg des Verbandsligisten in Dölau. Nach Knieproblemen stand sein Einsatz auf der Kippe, doch getapt ging es dann doch und 24-Jährige gab seiner Abwehr den gewohnten Halt. Auf der linken Abwehrseite glänzte der Osterburger Leon Franz, der von seinen Trainer David Rose diesmal in der Defensive aufgestellt wurde. Mit großer Laufbereitschaft schaltete sich der 22-Jährige immer wieder in die Angriffe des OFC ein und erzielte beim 7:1-Sieg gegen Beetzendorf zwei Treffer. Mit Offensivdrang war auch Nils Erxleben (Rot-Weiß Arneburg) ausgerüstet, der beim 4:1-Sieg gegen den SV Liesten viele Bälle eroberte und damit die Gegenstöße seiner Vertretung einleitete. In der Nachspielzeit vollendete Erxleben einen Sololauf mit einem unhaltbaren Schuss in die lange Ecke. Als Sechser vor der Abwehr agierte Niklas Bittner beim 2:2-Remis von Saxonia Tangermünde in der Verbandsliga gegen Bitterfeld-Wolfen. Für den gesperrten Philipp Kühne aufgeboten, rechtfertigte er seinen Startelfeinsatz mit einer soliden Vorstellung.



Mittelfeld



Neben Jan Grünwald komplettieren Kay Diefert (Arneburg) und Markus Werle (Post Stendal) das Mittelfeld. Diefert knüpfte bei den Rot-Weißen im Duell gegen Liesten die Fäden in der Zentrale, erzielte selbst den 1:0-Führungstreffer und rechtfertigte damit seine bereits 4. Saisonnominierung für das Team der Woche. Erstmals ist dort Werle vertreten, der über die rechte Außenbahn zahlreiche Angriffsaktionen der Stendaler in Tangerhütte einleitete und zwei davon selbst erfolgreich abschloss.



Angriff



Als einzige Spitze aufgeboten, sorgte der technisch starke Clemens-Paul Berlin mit einem großen Aktionsradius für den SSV Gardelegen auf dem ungewohnten Kunstrasen in Dölau immer wieder für Gefahr. Einen Treffer erzielte der 27-Jährige selbst, an der Entstehung der beiden weiteren SSV-Tore war er beteiligt. Ein ständiger Unruheherd war Rudolph Rosenkranz beim 4:1-Derbysieg des Kreveser SV gegen den Rossauer SV. Zwei Tore gingen auf das Konto des einsatzstarken Stürmers. Zum vierten Mal steht auch Janis Kämpfer (Preussen Schönhausen) in der „AZ-Elf“. Mit seinen beiden Toren zum 2:0-Endstand entschied der 24-Jährige das Landesklassen-Duell gegen Medizin Uchtspringe.