Ersatzgeschwächter SVO schlägt sich wacker

Spielmacher Alexander Vogel (am Ball) war mit insgesamt sieben Treffern bester Werfer im Team des SV Oebisfelde, wurde aber über weite Strecken der Partie in Manndeckung genommen. Foto: Staade

Oebisfelde. Trotz großem kämpferischen Einsatz reichte es nicht. Die ersatzgeschwächten Handballer des SV Oebisfelde unterlagen der HSG Freiberg in der Mitteldeutschen Oberliga am Sonnabend knapp und etwas unglücklich mit 28:30 (14:19).

Das wirft die Sieben von Trainer Thomas Meinel aber nicht aus der Bahn, denn die Spieler wurden nach Abpfiff der Partie von den gut 200 Zuschauern in der Hans-Pickert-Halle mit Beifall verabschiedet.

Nach den Langzeitverletzten und Ausfällen von Andreas Kalupke sowie Florian Kamm (privat) musste auch Oliver Meinel (Grippe) kurzfristig passen. So beorderte SVO-Coach Thomas Meinel die Routiniers David Eckert und Nico Bischoff in die Startformation. Wieder einmal überraschten die Gäste mit ihrer komplett offensiv eingestellten Deckung Mann gegen Mann und hartem körperlichen Einsatz bis an die Grenzen, was die Oebisfelder vor Probleme stellte und sichtlich Eindruck hinterließ. Zwar gelang David Eckert nach Rückstand schnell der Ausgleich zum 1:1 (2.) und Steve Sauer brachte die Allerstädter beim 3:2 (4.) in Führung, doch im Gegenzug fing sich der SVO nach Ballverlusten gleich drei Treffer zum 3:5 ein (5.). Freiberg setzte sich zum 5:8 ab (8.) und schien die Partie unter Kontrolle zu haben. Dann aber verkürzten Max Heidler und Daniel Schliephake in Folge zum 7:8 (10.) und Spielmacher Alexander Vogel zweifach zum 9:10 (17.). Dazu glänzte Keeper Thomas Drese mit einigen starken Paraden. Aber trotz Auszeit waren die Gastgeber danach wieder völlig von der Rolle und kassierten gleich fünf Gegentore zum 9:14 (22.). Mit einem klaren 14:19-Rückstand ging es dann in die Pause und die Stimmung unter den Zuschauern war sichtlich gedämpft.

Doch mit einer scheinbar ausgewechselten Mannschaft traten die Oebisfelder in der zweiten Halbzeit auf und zeigten ein anderes Gesicht. Alexander Vogel (2), Daniel Schliephake, Nico Bischoff sowie Tim Schroeter trafen in Folge zum 19:19-Ausgleich (39.) und Torhüter Thomas Drese hatte zwischenzeitlich einen Siebenmeter pariert (32.). Fortan war es eine Partie auf Augenhöhe. Bis zum Treffer zum 24:24 durch Alexander Vogel (50.) war das Spiel beim Remis hart umkämpft. Dann aber ließen die Kraft und Konzentration beim Gastgeber etwas nach. Als dann Alexander Matschos für Freiberg zum 26:29 einwarf (57.), war die Entscheidung gefallen. Denn mit cleverem Zeitspiel ließen sich die Sachsen die Partie nicht mehr aus der Hand nehmen. David Eckert konnte vom Kreis mit seinem fünften Treffer im Spiel nur noch zum 28:30-Endstand verkürzen.

„Trotz der Niederlage allerhöchsten Respekt für mein Team heute, denn mit dem zur Verfügung stehenden Personal haben wir das Beste draus gemacht. In der ersten Hälfte waren wir nicht aggressiv genug, offensiv zu harmlos und hinten zu brav. Mit einem anderen Gesicht in der zweiten Hälfte haben die Jungs Moral gezeigt und toll gekämpft. Leider hat uns in den entscheidenden Momenten etwas das Auge gefehlt. Wir müssen uns aber nicht verstecken und diese Punkte holen wir uns mit voller Truppe wieder“, so SVO-Coach Thomas Meinel.

• SV Oebisfelde: Drese, Weis - Vogel (7 Tore), Götz, Heidler (3), Butzek, Koch, Schroeter (6), D. Schliephake (3), Eckert (5), Sauer (2), Ni. Bischoff (2).

Von Jörg Staade