Erneut eine starke Vorstellung

Gardelegen. Das war schon eine beeindruckende Leistung.

Nach der knappen und vor allem unglücklichen Niederlage im Spitzenspiel beim SV Staßfurt und einer zweiwöchigen Punktspielpause, haben die Männer des SSV Gardelegen den Hebel in der Fußball-Landesliga direkt wieder umgelegt. Und das in absolut souveräner Manier. Auf der heimischen „Rieselwiese“ bekamen es die Gardelegener am Sonnabend mit dem SV Schwarz-Gelb Bernburg zu tun und setzten sich am Ende deutlich mit 5:0 (1:0) durch.

„Ich denke, der Sieg geht auch in dieser Höhe absolut in Ordnung, wobei wir in der ersten Halbzeit den einen oder anderen Treffer mehr machen können. Ansonsten bin ich mit dem Auftritt meiner Mannschaft sehr zufrieden“, hatte SSV-Trainer Norbert Scheinert nach dem Schlusspfiff nicht viel zu kritisieren. Unterm Strich lässt sich festhalten, dass die Gäste mit dem 5:0 tatsächlich noch gut bedient sind. Die Bernburger können sich am Ende bei ihrem Keeper Aaron Koudelka bedanken, der insbesondere in der ersten Halbzeit einige starke Paraden zeigte und seine Mannschaft so auch im Spiel hielt.

Die Platzherren erwischten einen Start nach Maß. In der siebten Minute wurde Sascha Enrico Gütte gut in Szene gesetzt und marschierte mit hohem Tempo auf den Bernburger Schlussmann zu. Im Strafraum umkurvte der SSV-Stürmer den Keeper, der sich in dieser Szene nur mit einem Foul zu helfen wusste – Strafstoß. Florian Scheinert übernahm die Verantwortung, verwandelte sicher und besorgte die frühe Führung, die natürlich zusätzliche Sicherheit brachte. In der Folge blieben die SSV-Kicker klar tonangebend, wobei Clemens-Paul Berlin (16.), Hannes Malek (23., 30./Pfosten) und Martin Gille (31.) weitere gute Chancen ungenutzt ließen. Somit hätte es zur Pause durchaus schon 3:0 stehen können. Aber dank Keeper Koudelka gingen die Bernburger nur mit einem 0:1 in die Kabine.

Doch bereits kurz nach dem Seitenwechsel machten die Gardelegener dann Nägel mit Köpfen. Nach einem guten Angriff brachte Gütte den Ball scharf in die Mitte, wo Martin Gille nur noch einzuschieben brauchte – 2:0 (53.). Drei Minuten später hatten die Platzherren dann Glück, dass der Anschlusstreffer nicht fiel. Nach einer Flanke kam nämlich Marcus Helmstedt völlig frei zum Abschluss, setzte seinen Kopfball aber neben den Kasten. Davon ließen sich die Gardelegener aber keineswegs aus dem Konzept bringen, denn nur zwei Minuten nach dieser Szene präsentierten die SSV-Kicker einen weiteren sehenswerten Angriff, den Hannes Malek zum 3:0 abschloss. Nachdem Florian Scheinert in Minute 63 sogar das 4:0 nach einem Eckball nachlegte, setzte der Gardelegener Kapitän auch den Schlusspunkt in dieser einseitigen Begegnung. Drei Minuten vor dem Ende verwandelte Scheinert nämlich einen weiteren Strafstoß zum 5:0-Endstand.

• Tore: 1:0 Florian Scheinert (7./Strafstoß), 2:0 Martin Gille (53.), 3:0 Hannes Malek (58.), 4:0, 5:0 Scheinert (63., 87./Strafstoß).

• SSV Gardelegen: Falk - Fehse, Malek, Maurice Bogdahn, Berlin, Gütte (85. Haxhiu), Gille (69. Winkel), Reuter (62. Rosenberger), Scheinert, Haak, Schönfeld.

• Zuschauer: 110.

Von Tobias Weber