Von Endspiel zu Endspiel

Stendal – Es war ein sonniger Tag im Oktober. Der 1. FC Lok Stendal hatte den Brandenburger SC Süd zu Gast und war in der Pflicht, einen Heimsieg zu landen, um im Abstiegskampf der Oberliga nicht schon frühzeitig den Anschluss zu verlieren.

Was folgte, war trotz erheblicher Personalsorgen die beste Saisonleistung der Eisenbahner. Stendal schoss seinen direkten Konkurrenten mit 4:2 (3:0) aus dem Stadion, wirkten offensiv phasenweise wie entfesselt. Heute ab 14 Uhr kommt es zum Wiedersehen mit dem brandenburgischen Traditionsverein. Die Vorzeichen sind dabei nahezu die Gleichen wie vor einem halben Jahr.

Noch immer hängen der BSC und Lok in der Abstiegszone fest. Der Druck ist bereits seit Wochen hoch, da die Konkurrenz im Keller stetig punktet. Erst am Gründonnerstag hat der SV Altlüdersdorf mit einem 3:2 gegen Blau-Weiß Berlin überrascht. Zwar wurde die Partie in der Nachspielzeit nach einer Zuschauerattacke auf den Schiedsrichterassistenten abgebrochen, doch von einer Wertung für den SVA ist dennoch auszugehen. Damit liegt das rettende Ufer für Stendal wohl sechs Punkte entfernt. Für Brandenburg wären es sogar sieben. Wieder einmal wartet auf das Team von Trainer Jörn Schulz also ein Endspiel. Mittlerweile ist der 1. FC Lok mit solchen Vorzeichen vertraut. Die heutige Partie hat dennoch ihre Besonderheiten.

Zum einen, weil Jörn Schulz im Werner-Seelenbinder-Stadion an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. „Zwei schöne Jahre als Spieler“ hat er dort verbracht, doch natürlich muss die alte Verbundenheit heute mindestens 90 Minuten ruhen. Es geht um das sportliche Überleben und das hat der BSC Süd seit der Winterpause zu erzwingen versucht: Fünf Spieler mussten gehen, sieben neue wurden verpflichtet. Ein radikaler Umbruch sollte nach verkorkster Hinserie die Rettung bringen. Die anfängliche Euphorie ist mittlerweile aber gedämpft. Nach zwei deutlichen Pleiten gegen Blau-Weiß Berlin (1:5) und in Staaken (0:3) ist das Lok-Spiel heute der letzte realistische Strohhalm für die Mannschaft von Trainer Özkan Gümüs.

Nicht minder bedeutend wird die Partie für die Gäste. Nach dem starken 1:0-Heimsieg über Hansa Rostock II geht der 1. FC Lok auch in Brandenburg auf Sieg. „Wir sollten nicht den Fehler machen und dort verhalten auftreten. Wir wollen mutig nach vorne spielen und verteidigen“, sagt Jörn Schulz. An seiner Startelf der Vorwoche dürfte er kaum rütteln. Einzig Martin Krüger droht krankheitsbedingt auszufallen. Mit Niclas Buschke steht allerdings ein mehr als adäquater Ersatz bereit. Im Hinspiel traf er dreifach.

So könnte Lok spielen: Kycek - Groß, Schaarschmidt, Werner, Mahrhold - Salge, Baudis, Schubert, Buschke - Gödecke, Hey.

VON TOBIAS HAACK