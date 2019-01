SSV bei der Endrunde dabei

Gardelegen – Großer Jubel herrschte am Sonntag bei den Talenteliga-Kickern des SSV 80 Gardelegen. Die Schützlinge des Trainergespanns Oliver Teßmer und Gerhard ter Burg qualifizierten sich nämlich für die Endrunde zur Landesmeisterschaft im Futsal und spielen somit um den Titel.

Bei der Zwischenrunde (Staffel Nord), die in Gardelegen über die Bühne ging, waren insgesamt sieben Mannschaften dabei, wobei am Ende zwei altmärkische Vertretungen weiterkamen. Den Tagessieg sicherten sich die D-Junioren des 1. FC Lok Stendal, die ungeschlagen blieben und lediglich ein Remis hinnehmen mussten. Die SSV-Kicker landeten in der Gesamtwertung auf Rang zwei, punktgleich mit Fortuna Magdeburg. Die Gardelegener mussten sich lediglich im letzten Spiel gegen Lok Stendal eine knappe Niederlage gefallen lassen.

Weniger erfolgreich verlief diese Zwischenrunde für die D-Junioren des SV Eintracht Salzwedel. Die Jeetzestädter starteten zwar mit einem 3:0-Erfolg gegen Arminia Magdeburg, es folgten jedoch fünf Niederlagen, sodass am Ende lediglich der sechste Platz heraussprang.

Ergebnisse:

Fort. Magdeburg - SSV Gardelegen 1:1

Burger BC - 1. FC Lok Stendal 1:4

Arm. Magdeburg - Eintr. Salzwedel 0:3

Haldensleber SC - Fort. Magdeburg 2:2

SSV Gardelegen - Burger BC 2:1

Lok Stendal - Arm. Magdeburg 2:2

Eintr. Salzwedel - Haldensleber SC 1:2

Fort. Magdeburg - Burger BC 4:2

Arm. Magdeburg - SSV Gardelegen 1:4

Haldensleber SC - Lok Stendal 0:1

Eintr. Salzwedel - Fort. Magdeburg 2:3

Burger BC - Arm. Magdeburg 2:2

SSV Gardelegen - Haldensleber SC 1:1

Lok Stendal - Eintr. Salzwedel 3:2

Fort. Magdeburg - Arm. Magdeburg 4:3

Haldensleber SC - Burger BC 1:1

Eintr. Salzwedel - SSV Gardelegen 0:2

Lok Stendal - Fort. Magdeburg 5:0

Arm. Magdeburg - Haldensleber SC 0:1

Burger BC - Eintr. Salzwedel 4:3

SSV Gardelegen - Lok Stendal 1:2

Endstand:

1. 1. FC Lok Stendal 17: 6 / 16

2. SSV 80 Gardelegen 11: 6 / 11

3. Fortuna Magdeburg 14:15 / 11

4. Haldensleber SC 7: 6 / 9

5. Burger BC 11:16 / 5

6. Eintracht Salzwedel 11:14 / 3

7. Arminia Magdeburg 8:16 / 2

Aufstellungen:

SSV 80 Gardelegen: Kusch - Coriand, Grabow, Hintze, Möhring, Piel, Pitzner, Bach, Schütze.

Eintracht Salzwedel: Grabe - Barrie, Budras, Eisert, Jesper, Kempe, Schilling, Seiler, Kohlhas.

1. FC Lok Stendal: Baeß, Müller - Schreiber, Schulze, Stengel, Grigo, Noffke, Meier, Hilke, Neumann.

