Endlich wieder treffen

Magdeburg – Die Zeit läuft ihnen davon. Trotz starker Leistung ist der 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Heidenheim nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen. Der in der 90. Minute verschossene Elfmeter kostete den Sieg.

Und könnte in der Endabrechnung auch den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga bedeuten. An den sieben ausstehenden Spieltagen werden noch 21 Punkte vergeben. Das Restprogramm ist allerdings hart.

Nur noch drei Heimspiele, die Top Drei der 2. Liga noch vor der Brust: Im Kampf um den Klassenerhalt muss die Elf von Trainer Michael Oenning an die jüngste Leistung in Dresden und daheim gegen Heidenheim anknüpfen. Und endlich auch wieder treffen. „Wir haben alles auf den Platz gebracht, was wir zeigen wollten, was uns auszeichnet“, blickte Interimskapitän Jan Kirchhoff nach der Heidenheim-Partie zurück. Das einzige, was der Mannschaft vorzuwerfen sei: „Wir haben es einfach nur nicht geschafft, ein Tor zu schießen.“ Doch die Art und Weise, wie sich Kirchhoff und seine Teamkollegen präsentiert haben, sei die richtige Lösung, um ans Ziel zu kommen, befand der Mittelfeld-Stabilisator. „Das ist der einzige Weg, um Punkte zu holen.“ Und die braucht der Aufsteiger dringend. Der Druck ist enorm. Und wächst von Partie zu Partie. Weil jedes Spiel längst zum Endspiel geworden ist.

Die Kontrahenten im Tabellenkeller, der SV Sandhausen, der MSV Duisburg und der FC Ingolstadt, können sich in direkten Duellen noch gegenseitig die Punkte wegnehmen. Duisburg hat zudem den Vorteil, noch acht Mal antreten zu können. Im Vergleich erscheint das Restprogramm des 1. FCM das härteste zu sein. Am kommenden Montag tritt die Oenning-Elf beim HSV (aktuell Zweiter) an. Außerdem reisen die Blau-Weißen noch zu Union Berlin (aktuell Dritter). Und am letzten Spieltag der Saison kommt der aktuelle Tabellenführer 1. FC Köln an die Elbe. Begegnungen, in die die Magdeburger als klarer Underdog gehen werden. Aber vielleicht erweist sich gerade das als Vorteil. Haben sie doch die beiden Partien gegen Duisburg und Sandhausen, in die sie favorisiert gegangen waren, verloren. In Hamburg können sie befreit auftreten. Zum Siegen verdammt sind sie dennoch.

Kirchhoff weiß um die prekäre Ausgangssituation. Doch noch habe die Mannschaft alles selbst in der Hand. Angst hat er nicht. Auch nicht vor dem HSV. „Hamburg wird das leichteste Spiel des Jahres“, sagt er „Das fühlt sich wie Bundesliga an. Da kann man nur gewinnen“, bleibt der Ex-Bayern-Profi positiv. „Diese Energie zeichnet uns ja auch aus. Wir sprechen immer positiv und haben nie Angst vor der Aufgabe. Auf lange Sicht reicht es auch, um die Punkte zu holen.“ Ob sieben Spieltage lang genug sind, um das rettende Ufer zu erreichen, wird sich zeigen.

VON SABINE LINDENAU