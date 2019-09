Empfindliche Strafe droht

Die Waldseite des Stendaler „Hölzchens“ ließ sich am Sonntag zu rassistischen Entgleisungen hinreißen. Foto: Haack

Stendal – Das jüngste 1:1-Unentschieden des 1. FC Lok Stendal gegen den Charlottenburger FC Hertha war sportlich enttäuschend. Die Darbietung der Stendaler Mannschaft in dieser Sonntagspartie war bieder, der späte Gegentreffer machte den Punktverlust doppelt schmerzhaft.

So schmerzhaft, dass der anschließende Torjubel der Gäste vor dem Heim-Block genügte, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Einige Lok-Anhänger ließen sich zu rassistischen Beleidigungen hinreißen.

„Scheiß Türken“ schallte es den CFC-Spielern entgegen. Der Präsident der Gäste wurde beim Gang in die Kabine ebenfalls mit Beleidigungen dieser Kategorie bedacht. Schiedsrichter Niclas Rose notierte die Vorfälle und verfasste später einen Sonderbericht, der dem Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) zukommen wird. Der 1. FC Lok Stendal darf sich nun auf eine empfindliche Strafe einstellen.

Stephan Oberholz, Vorsitzender des NOFV-Sportgerichts, gab am Montag auf Anfrage der Altmark Zeitung schon mal einen Vorgeschmack dessen, was dem altmärkischen Traditionsklub nun drohen könnte: „Das Strafmaß ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen. Geldstrafe, Platzsperre, Öffentlichkeitsausschluss. Das alles ist möglich.“ Zuerst werde sich der Verband jedoch mit aller gebotenen Sorgfalt des Themas annehmen. Es gilt zu klären, ob der 1. FC Lok seinen Pflichten als Gastgeber während des Spiels ordnungsgemäß nachgekommen ist, oder ob die Verfehlungen der Fans hätten verhindert werden können. Beispielsweise durch einen besseren Ordnungsdienst. Des Weiteren nimmt der NOFV den 1. FC Lok nun dahingehend unter die Lupe, ob er als Verein alles tut, die unschönen Vorfälle aufzuklären. Je akribischer und erfolgreicher der Klub nun an der Aufarbeitung arbeitet, desto geringer dürfte das Strafmaß ausfallen. Heißt konkret: Gelingt es Lok, die Täter zu identifizieren und Stadionverbote zu verhängen, ist die Chance groß, mit einem blauen Auge davonzukommen.

Die Möglichkeiten dazu sind gegeben. Der Medienchef des CFC, Frank Arlinghaus, hat den Eklat zufällig auf Video festgehalten und wird sein Material dem 1. FC Lok zur Verfügung stellen. Ferner bestätigte Lok-Finanzvorstand Torsten Pfeiffer auf der Pressekonferenz bei der Beleidigung des CFC-Präsidenten zugegen gewesen zu sein und den Täter vom Ort des Geschehens entfernt zu haben. Er dürfte also wissen, um wen es sich handelt. Kurzzeitig aufgeflammte Spekulationen, dass es sich bei den verbal entgleisten Fans auch um Offizielle des Vereins gehandelt haben soll, wies der Klub umgehend zurück. „Ich kann versichern, dass das nicht der Fall war“, so Pfeiffer.

Eine erste Stellungnahme des 1. FC Lok Stendal zu den Geschehnissen gab Pressesprecher Sven Jaluschka noch am Sonntagnachmittag ab: „Wir sind als Verein ganz deutlich gegen rassistische Beleidigungen und dergleichen. Wir werden uns das alles als Verein noch mal angucken und anhören und dann entscheiden müssen und auch wollen, was wir tun können, damit solche Dinge im Hölzchen nicht noch einmal vorkommen.“ Stadionverbote schloss Jaluschka dabei nicht aus.