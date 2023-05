Ein Dauerbrenner und zahlreiche Debütanten

Von: Renee Sensenschmidt

Teilen

Der TSV Kusey ist in der Fußball-Landesklasse abgeschlagen Vorletzter in der Tabelle: Das ist für Julian Licht (l.) und seine Mitspieler jedoch kein Grund, sich hängen zu lassen. © Sensenschmidt

Altmark – Ein „Ball der Debütanten“ ist das aktuelle „Team der Woche“ der Sportredaktion der Altmark-Zeitung. Allein neun Spieler konnten sich in den regulären und den Nachhol-Begegnungen durch sehr gute Leistungen erstmals für diese Mannschaft empfehlen. Bereits zum siebten Mal schaffte Uchtspringes Torjäger Marcel Brinkmann in dieser Saison den Sprung in die AZ-Elf.

Tor



Dass Saxonia Tangermünde in der Verbandsliga die Auswärtspartie bei Fortuna Magdeburg mit 1:0 gewinnen konnte, war vor allem ein Verdienst von Dave Kuß, der mit zahlreichen Paraden seine Vertretung im Spiel gehalten hat.



Abwehr



Seit vielen Jahren ist Detlef Mertens eine zuverlässige Stütze in der Abwehr des FSV Heide Letzlingen. Aktuell bringt der 47-Jährige seine gesamte Erfahrung in die neue Spielgemeinschaft Letzlingen/Potzehne ein und half mit einer fehlerfreien Vorstellung als rechter Verteidiger mit, dass die SG in Arneburg mit 3:0 siegte. Seit Wochen befindet sich Florian Stark in einer sehr guten Form. Das stellte der Innenverteidiger des 1. FC Lok Stendal beim 5:0-Auswärtssieg in Dölau einmal mehr unter Beweis. Aufsteiger Eintracht Salzwedel konnte in der Landesliga beim 3:1-Sieg gegen Union Schönebeck drei unerwartete Punkte einfahren. Turm in der Abwehrschlacht der zweiten Halbzeit war Julian Seehausen, der nicht nur durch seine Kopfballstärke glänzte.



Mittelfeld



Im Mittelfeld gefiel neben Julian Licht, der auch „Spieler der Woche“ ist, der erfahrene Thomas Roggenthin, der nach 1,5 Jahren Verletzungspause sein Comeback bei Medizin Uchtspringe feierte. Beim 5:1-Sieg gegen Lok Stendal II glänzte der 40-Jährige auch als Torschütze und Vorbereiter. Im Kampf um den Klassenerhalt gelang dem Rossauer SV ein 5:1-Sieg bei Post Stendal. Als Doppeltorschütze und zentrale Figur im Mittelfeld ragte Benjamin Wolligandt heraus. Spitzenreiter Osterburger FC tat sich beim 1:0-Sieg gegen die SG Letzlingen/Potzehne schwer. Dass es am Ende einen knappen Sieg gab, war Antreiber Chris Koehn zu verdanken, der eine Ecke direkt zum 1:0 verwandelte. In einem Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesklasse siegte der VfB Klötze in Tangerhütte. Pascal Dannies krönte dabei seine starke Leistung mit einem herrlichen Freistoßtreffer zum 2:1.



Angriff



Beim 5:0-Sieg von Lok Stendal in Dölau war Illia Ilchenko ein ständiger Unruheherd auf dem rechten Flügel. Zwei Treffer bereitete der 18-jährige Ukrainer mustergültig vor. Ein Vollstrecker erster Güte ist seit vielen Jahren Marcel Brinkmann. Beim 7:0-Sieg in Jerichow und beim 5:1-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal II erzielte „Ansgar“ insgesamt fünf Treffer. Damit stockte er sein Torekonto in der laufenden Saison der Landesklasse auf 30 auf und hat damit mit Kevin Beyer (Post Stendal) gleichgezogen.



Spieler der Woche



Für eine Überraschung sorgte in der Landesklasse der TSV Kusey, der daheim den rangzweiten Kreveser SV mit 2:1 bezwang. Der eigene Anhang feierte zwar Siegtorschütze Julien Schulz als „Fußballgott“, doch was wäre ein Stürmer ohne seine fleißigen Mitspieler. Und ein solcher war Julian Licht, der im Mittelfeld ein großes Laufpensum absolvierte, Abwehrarbeit verrichtete und Gegenangriffe einleitete.