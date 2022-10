Fußball-Landesliga: Eintracht Salzwedel muss Fehler abstellen

Von: Renee Sensenschmidt

Teilen

Aufsteiger Eintracht Salzwedel, der kürzlich seinen langjährigen Mitstreiter Christian Minkus aus seinem Kader verabschiedete, zahlte zuletzt in der Fußball-Landesliga reichlich Lehrgeld. © Sensenschmidt

Salzwedel – Für die Fußballer von Eintracht Salzwedel läuft in der Landesliga Nord derzeit nicht alles nach Wunsch. Zwar konnte der Aufsteiger beim TuS Wahrburg (3:2) und gegen den SV Irxleben (3:2) gewinnen, doch zuletzt gab es drei Niederlagen in Folge, bei denen die Elf von Trainer Helge Kietzke reichlich Lehrgeld zahlte

Zum Auftakt gegen Bismark (1:2), später bei Union Schönebeck (0:2) und am vergangenen Wochenende beim VfB Ottersleben (1:3) war für die Eintracht mehr möglich, während der Heimauftritt gegen das damalige Schlusslicht Union Heyrothsberge aufgrund einer schlechten Leistung, die in der fehlenden Einstellung begründet lag, verdient mit 1:2 verloren wurde.



Die Gründe für die Niederlagen sind zum Teil auch der schwierigen personellen Situation geschuldet, mit der der Aufsteiger vom ersten Spieltag an zu kämpfen hat. Trainer Kietzke musste ständig umbauen. Lediglich Hannes Buchmeyer, Julian Seehausen und Alf Müller waren in allen sechs Begegnungen dabei. Mit Louis Licht und Leon Holtermann, die für ein Jahr nach Australien sind, stehen zudem zwei äußerst talentierte Eigengewächse seit dem dritten Spieltag nicht mehr zur Verfügung. Dies war zwar bekannt, doch beide hatten gezeigt, dass sie für die Mannschaft wichtige Bausteine sind.



„Personelle Probleme haben andere Mannschaften auch. Wir haben in drei Begegnungen Punkte liegen gelassen, in denen wir wenigstens ein Unentschieden mitnehmen müssen“, blickt Trainer Helge Kietzke auf die bisherigen Punktspiele zurück. Das man sich als Aufsteiger auch in einem Lernprozess befindet und dabei auch Lehrgeld zahlt, gehört zur Normalität im Fußball. Fehler erkennen und diese schnell abstellen, ist das Gebot der Stunde.



Die Eintracht musste vor allem erkennen, dass jeder noch so kleine Fehler im Defensivbereich fast immer zu einem Tor führt. „Zehn der 13 Gegentreffer haben wir selbst aufgelegt“, so Kietzke. Bälle in der Vorwärtsbewegung wurden verloren, schlechte Zuspiele untereinander sowie eigene technische Defizite nutzte die Konkurrenz aus. Manchmal ist es halt besser, den Ball kompromisslos aus der Gefahrenzone zu schlagen, auch wenn die eigenen spielerischen Ansprüche höher sind. Nach dem Motto „hoch und weit bringt Sicherheit“ hat die Eintracht in der Vorsaison beim Ortsrivalen SV Liesten (3:0) den entscheidenden Schritt zur Meisterschaft in der Landesklasse vollzogen.



„Diese Fehler müssen wir abstellen“, so Helge Kietzke, der auch feststellte, dass seine Jungs im Spielverlauf auch zu lange brauchen, um den Respekt vor dem Gegner abzulegen. „Es dauert zu lange, bis wir mit breiter Brust auftreten.“ In den Begegnungen gegen die drei derzeit führenden Teams der Landesliga, Schönebeck, Bismark und Ottersleben, haben die Jeetzestädter phasenweise nicht nur auf Augenhöhe agiert, sondern den Gegner auch gut bespielt.



Ein weiteres Manko in diesen drei Begegnungen war auch die eigene Chancenverwertung. Gegen Bismark und zuletzt gegen Ottersleben ließ man dicke Möglichkeiten, um in Führung zu gehen, liegen. „Wir müssen lernen, unsere zumeist gut herausgespielten Chancen auch zu verwerten. In besagten Begegnungen haben wir uns nicht für ein gutes Spiel belohnt“, ärgert sich Trainer Kietzke, der von den Qualitäten seiner Jungs überzeugt ist und seine Elf in der Landesliga gut aufgehoben sieht. „Wenn wir mutig auftreten, die Einstellung stimmt, die Spieler ihr Potenzial abrufen, wir geschlossen agieren und unsere Fehler abstellen, dann gewinnen wir auch.“



In den kommenden Wochen bis zur Winterpause stehen für die Eintracht nun richtungsweisende Begegnungen auf dem Programm. Beginnend mit dem Heimspiel am Sonnabend gegen den Tabellensechsten Magdeburger SV Börde, sind die Aufgaben in Warnau, bei der SG Güsen/Parey, gegen den Ummendorfer SV und beim TSV Niederndodeleben zu absolvieren, ehe es zum Rückspiel nach Bismark geht. Alles gute Gelegenheiten, um das eigene Punktekonto aufzubessern und in ein ruhiges Fahrwasser zu gelangen.