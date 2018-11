Einfache Fehler werden bestraft

twe Gardelegen. Die Volleyballerinnen des SSV Gardelegen schlossen ihre ersten beiden Punktspiele in der Landesklasse Nordwest mit zwei Niederlagen ab.

Sowohl gegen den SV Badeborn als auch gegen den VC Staßfurt II mussten sich die SSV-Damen um Trainer Lucien Braune jeweils mit 0:3 geschlagen geben.

In eigener Halle trafen die Gardelegenerinnen zunächst auf den SV Badeborn und boten eine engagierte Leistung. Die Altmärkerinnen hielten zwar in jedem Satz wirklich gut mit, allerdings leisteten sich die Gastgeberinnen immer wieder einfache Fehler, die vom Gegner konsequent bestraft wurden. So standen die SSV-Damen am Ende mit leeren Händen da und unterlagen 0:3 (25:27, 21:25, 27:29).

Im zweiten Spiel ging es dann gegen die Reserve des VC Staßfurt. Und auch hier bot sich das gleiche Bild. Wieder hielten die Gardelegenerinnen gut mit, konnten die Konzentration aber nicht bis zum Ende hochhalten. Zu einfachen technischen Fehlern kamen auch noch Abstimmungsprobleme innerhalb der Mannschaft. So blieben die SSV-Damen auch im zweiten Spiel ohne einen eigenen Satzgewinn, obwohl die Chancen durchaus da waren. Die Reserve des VC Staßfurt siegte am Ende mit 3:0 (25:21, 25:16, 25:23).

• SSV Gardelegen: Brückner, Eckhardt, Fischer, Hoffmann, Pianka, Rubovci, Wienecke, Ruchser.