Einfach und erfolgreich

Stendal – Es war nicht schön, es war nicht spektakulär und wie Lok-Trainer Jörn Schulz es nach der Partie treffend formulierte „kein fußballerischer Leckerbissen. “ Dennoch hat aus Sicht des abstiegsbedrohten 1.

FC Lok Stendal am Sonntagnachmittag vor allem eines gestimmt: das Ergebnis. Im richtungsweisenden Sechs-Punkte-Spiel gegen den SC Staaken setzten sich die Altmärker vor 397 Zuschauern im „Hölzchen“ mit 1:0 (1:0) durch und haben nun zu den Nichtabstiegsplätzen aufschließen können.

Die lange Vorbereitungszeit von knapp zwei Monaten, die beide Mannschaften auf diese Partie hatten, war dem Treiben auf dem tiefen Stendaler Rasen von Beginn an anzusehen. Die Gäste aus Berlin wussten, welche Räume sie gegen die Stendaler zu schließen hatten und auch die Hausherren hatten sich ihr Stilmittel für dieses kleine Endspiel zurechtgelegt. Das Leder wurde zumeist lang auf Interims-Stoßstürmer Sebastian Hey geschlagen, um dann die zweiten Bälle zu attackieren. Es entwickelte sich eine Abnutzungsschlacht, in der vor allem im Zentrum mit allen legalen Mitteln gekämpft wurde. Spielfluss, fußballerische Elemente und Tempo blieben dafür auf der Strecke.

Etwas besser schien zunächst die Kontertaktik der Gäste aufzugehen. Nach einem Ballverlust von Martin Gebauer schaltete der SCS schnell um und vergab in Person von Sebastian Gigold einen echten Hochkaräter zur möglichen Führung (12.). Eine weitere, nicht minder schlechte Umschaltmöglichkeit ließ Gigold ebenfalls liegen (26.). Staaken schnupperte am ersten Tor, wurde dann aber kalt erwischt. Nach einem Eckstoß auf der anderen Seite stand Johannes Mahrhold goldrichtig und wuchtete den Ball akrobatisch über die Linie – 1:0 für den 1. FC Lok Stendal (28.).

Die Mannschaft von Trainer Jörn Schulz hatte sich das Glück zu diesem Zeitpunkt erzwungen und musste kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal tief durchatmen, als Marcel Bremer aus der zweiten Reihe am Pfosten scheiterte (44.).

Die Staakener schienen noch im Spiel, bauten nach dem Seitenwechsel in Sachen Torgefahr allerdings deutlich ab. Lok ließ nun keinerlei Großchancen mehr zu und fing selbst an, sich die knappe Führung zu verdienen. Sogar der zweite Treffer lag nun in der Luft. Niclas Buschke (47., 52.) und Steven Schubert (59.) hatten zunächst die größten Möglichkeiten. Sie blieben aber glücklos und scheiterten wenig später auch noch mit einer weiteren Doppelchance (71.). Aus Stendaler Sicht blieb die Partie nun unnötig spannend, wenngleich Staaken keine Gefahr mehr herauf beschwor. „Im letzten Drittel fehlt es bei uns“, konstatierte Gäste-Trainer Jeffrey Seitz und hatte Recht. Mühelos brachte die Schulz-Elf ihren ersten Sieg unter dem neuen Trainer über die Zeit.

„Wir haben heute ein ausgeglichenes Spiel gesehen, in dem wir kämpferisch besser waren und deshalb verdient gewonnen haben“, kommentierte Loks Sebastian Hey. Trainer Jörn Schulz hielt fest: „Meine Mannschaft hat gefightet. Das war meine Vorgabe und das haben sie gut umgesetzt.“

VON TOBIAS HAACK