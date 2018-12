Eine Philosophie trägt Früchte

Gardelegen. Um in der heutigen Zeit im Männerfußball erfolgreich zu sein, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Vereine, die schnell ihre selbst gesteckten sportlichen Ziele erreichen wollen, müssen wohl oder übel auf externe Spieler setzen.

Dass dieser einfache Weg aber nicht immer direkt zum Ziel führt, ist durchaus bekannt. Der weitaus längere und sicherlich beschwerlichere, aber in erster Linie nachhaltigere Weg ist, auf die eigene Nachwuchsarbeit zu setzen. Einer der Vorreiter ist dabei ohne Frage der SSV 80 Gardelegen, der seit Jahren eine intensive Nachwuchsarbeit betreibt. Und diese Philosophie trägt nun Früchte. Dies wird besonders deutlich, wenn man die erste Männermannschaft des SSV genauer beleuchtet.

„Das ist unter anderem der Lohn für unsere auf Langfristigkeit angelegte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“, bringt es Jens Bombach, Sektionsleiter Fußball beim SSV 80 Gardelegen, auf den Punkt. „Es ist schön zu sehen, dass sich diese Arbeit auch mit Blick auf die erste Männermannschaft jetzt etwas mehr auszahlt als in den vergangenen Jahren“, so Bombach.

Junge Spieler mit viel Potenzial

Aktuell belegen die Gardelegener in der Fußball-Landesliga Nord einen bärenstarken vierten Tabellenplatz und dürften mit 29 Punkten auf dem Konto ihrem selbst gesteckten Ziel Klassenerhalt schon einen gewaltigen Schritt näher gekommen sein. Die SSV-Kicker beeindrucken dabei mit ihrer spielerischen Stärke, denn die Gardelegener gaben in fast allen bislang ausgetragenen Punktspielen klar den Ton an und drängten dem jeweiligen Gegner ihr Spiel auf. Maßgeblichen Anteil daran haben ohne Frage auch die Nachwuchsspieler, die in den letzten Jahren in den Männerbereich vorstießen und dabei sukzessive in die Mannschaft integriert wurden. Einige junge Akteure sind aus dem Stammgebilde der Mannschaft kaum noch wegzudenken und bilden neben gestandenen Spielern das Gerüst des Teams. „Wenn ich auf unser Gesamtkonzept blicke, dann sind wir auf einem richtig guten Weg“, freut sich auch Norbert Scheinert, Trainer der ersten Männermannschaft. „Die jungen Spieler bringen jede Menge Potenzial mit und gehen teilweise auch schon voran, egal ob im Training oder im Punktspiel. Das macht schon Spaß“, beschreibt Scheinert seine durchaus komfortable Lage, mit vielen jungen talentierten Spielern aus dem eigenen Nachwuchs arbeiten zu können.

„Nachwuchsarbeit hat enorm viel mit Aufwand und Fleiß zu tun. Ein guter Jahrgang reicht da nicht aus. An den Erfolgen von zum Beispiel Eintracht Salzwedel oder dem TuS Bismark in den letzten Jahrzehnten kann man ersehen, welch dauerhafter Aufwand doch notwendig ist, um ein bestimmtes, nachhaltiges Niveau zu erreichen. Aus meiner Sicht ist bereits die G-Jugend mit der wichtigste Baustein, denn schon mit dieser Altersklasse steht und fällt alles und das jedes Jahr aufs Neue. Das ist ein langwieriger Prozess, wobei man innerhalb des Vereins auch Mitstreiter, insbesondere motivierte und gut ausgebildete Nachwuchstrainer, braucht“, ist sich Jens Bombach sicher. „Es gibt natürlich immer wieder Schwankungen, aber man muss immer dran bleiben, auch wenn es ein schwerer Weg ist“, weiß der SSV-Sektionsleiter und spielt dabei auch auf die nicht zu unterschätzende finanzielle Belastung an. „Nachwuchsarbeit mit 200 Kindern und Jugendlichen und mehr verlangt einen enorm hohen finanziellen und organisatorischen Aufwand, der nicht ohne Weiteres zu bewältigen ist“, berichtet Bombach.

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“

Natürlich haben es die Gardelegener mit Blick auf die Nachwuchsarbeit im Vergleich zu kleineren Vereinen schon einfacher. „Das versteht sich ja von selbst, denn als Kleinstadt haben wir natürlich mehr Einwohner und auch ein größeres Einzugsgebiet als so manch kleinere Gemeinde“, so Bombach. „Wir haben jedoch anders als früher unsere Hausaufgaben gemacht und lassen uns dafür nicht verurteilen. Dass es durchaus möglich ist, beweisen ja auch kleinere Vereine, die sich trotz beschränkter Mittel und sicherlich eines kleineren Einzugsgebietes der Nachwuchsarbeit verschrieben haben. Natürlich finden dann spätestens zum D-Juniorenalter talentierte Spieler den Weg zu uns, aber das ist nun mal der Lauf der Dinge, wenn sie höherklassig spielen und sich weiterentwickeln wollen“, nennt der Gardelegener das Talenteliga-Team als einen weiteren wichtigen Stützpfeiler. Trotz der breit gefächerten Nachwuchsarbeit schließt diese natürlich nicht aus, dass auch das eine oder andere Talent aus dem Umfeld im Einzelfall die Männermannschaft verstärken kann. Das Hauptaugenmerk wird jedoch weiterhin auf der eigenen Nachwuchsarbeit liegen.

Fehlende A-Jugend schmerzt gewaltig

Im gleichen Atemzug hadert Jens Bombach aber auch mit der Tatsache, dass der SSV in dieser Saison keine A-Jugend stellen konnte. „Die A-Jugend ist schon die Krone der Nachwuchsarbeit und dass wir derzeit keine Mannschaft im Spielbetrieb haben, schmerzt ohne Frage. Aber das werden wir verkraften und versuchen, diese Scharte in der kommenden Saison wieder auszuwetzen“, so Bombach.

Aktuell trägt die jahrelange Nachwuchsarbeit beim SSV Gardelegen Früchte, wobei die jungen Spieler neben den gestandenen Akteuren sogar schon teilweise das Gesicht der ersten Männermannschaft bilden. Doch wer Jens Bombach und seine vielen Mitstreiter im Verein kennt, der weiß, dass sich die Gardelegener darauf keineswegs ausruhen werden. „Es geht jedes Jahr mit den G-Junioren von vorn los, wobei man auch ständig etwas verändern muss. Stillstand bedeutet eben auch Rückschritt“, unterstreicht Bombach die Ambitionen des Vereins, weiterhin nachhaltige Nachwuchsarbeit zu leisten. Allen Schwierigkeiten zum Trotz.

