Eine Partie, die Spannung verspricht

Seehausen/Oebisfelde – Die Handballer der SG Seehausen und des SV Oebisfelde II haben beide im neuen Jahr einen Aufwärtstrend gezeigt.

Während die Nordaltmärker in 2020 vier Mal gewinnen konnten, blieb die SVO-Reserve in vier von fünf Verbandsliga-Partien nach dem Jahreswechsel siegreich. Doch wer kann die zuletzt gute Form am heutigen Sonnabend ab 16 Uhr bestätigen?.

Seehausens Trainer Frank Leo hat mit Hinblick auf das Heimspiel in der Wischelandhalle klare Vorstellungen, wie sich der jüngst positive Statistikzettel künftig entwickeln soll. Nach der durchwachsenen Hinserie gibt es für den Tabellensechsten nur eine Option, die infrage kommt: Ein erneuter Erfolg soll her. „Wir haben einen Lauf und werden weiter dran bleiben“, äußert sich Leo im AZ-Gespräch wenig überraschend.

Schließlich gibt keiner eine so gute Serie gerne leichtfertig her. Zumal sich die Wischestädter nach den vergangenen Leistungen still und heimlich nach oben pirschen konnten. Wenn die Konkurrenz mitspielt, können die Seehäuser ihren Ligarivalen HV Lok Stendal im Klassement überholen. Doch Leo hat wie gewohnt nur seine eigene Handball-Sieben im Blick. Und den Gegner, der vor Anwurf sicherlich noch nicht besiegt ist. Auch, weil die SGS teilweise auf ihr Personal verzichten muss. „Gegen Oebisfelde II wird es nicht so einfach, weil uns mit Noah Bertram und Christian Walenciak zwei wichtige Spieler fehlen“, wird sich Coach Frank Leo etwas überlegen müssen, wenn die Punkte in der Heimat bleiben sollen. Und: „Aber wir werden da sicherlich eine Lösung finden.“

Einen möglichen Derbycharakter hat diese Begegnung für die SVO-Reserve nicht. „Dafür liegen Oebisfelde und Seehausen einfach zu weit von einander entfernt“, berichtet Tobias Stefani, Trainer der Allerstädter. Dennoch erwartet er in Seehausen einen heißen Tanz. „Es könnte durchaus emotional und kampfbetont werden. Aber darauf werden wir uns einstellen und schauen nur auf uns“, so Stefani. Dennoch hat der SVO-Coach den heutigen Kontrahenten etwas analysiert. „Ich denke, sie werden auf ihr Tempospiel setzen, um so einfache Tore zu erzielen. Zudem spielen die Seehäuser eine gute zweite Welle“, weiß der Oebisfelder Trainer und hat sich daher auch schon einen entsprechenden Matchplan zurechtgelegt.

„Wir müssen unsere Angriffe bis zu einer freien Wurfchance ausspielen und die Bälle dann natürlich auch reinmachen. Zudem müssen wir ein schnelles Rückzugsverhalten an den Tag legen, um die Deckung schnellstmöglich kompakt zu stellen. Ich bin guter Dinge, dass wir durchaus was mitnehmen können, denn gegen Seehausen haben wir nie wirklich schlecht ausgesehen“, blickt Stefani optimistisch auf das heutige Spiel, denn er weiß: „Seehausen ist zwar ein unbequemer Gegner, aber auch definitiv schlagbar.“

VON PATRICK NOWAK UND TOBIAS WEBER