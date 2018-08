Eine Nummer zu groß

Warnau. Der SSV Havelwinkel Warnau hat die Erstrundenpartie im Landespokal zu Hause gegen den VfB Germania Halberstadt am Freitagabend vor 339 Zuschauern mit 0:3 (0:1) verloren.

Vor dem Aufeinandertreffen hatte Warnaus Trainer Ralf Franke ein etwas höheres Ergebnis vermutet und rechnete sich daher rein sportlich mit seinem Team ohnehin wenig aus. Mit den drei Gegentoren des höherklassigen Gegners war der Fußball-Landesligist somit voll im Soll. „Wir haben uns erst mal sehr gut verkauft gegen einen Regionalligisten“, zeigte sich Franke trotz der Niederlage zufrieden und freute sich außerdem über die hohe Besucherzahl: „Wir haben hier fast 400 Zuschauer gehabt und ein gutes Spiel gesehen. So kann man ausscheiden. “.

Es war zu Beginn das erwartete Spiel. Der SSV zog sich bis hinter die Mittellinie zurück und konzentrierte sich zunächst auf eine kompakte Defensivarbeit. Halberstadt übernahm früh die Initiative und spielte sich einige Ecken heraus. Nach nicht mal einer Viertelstunde schlug es dann aus Warnauer Sicht zum 0:1 ein. In dieser Szene ließen die Gastgeber Hendrik Hofgärtner viel Platz. Der Mittelfeldspieler zog mit links aus knapp 20 Metern ab und markierte die Führung für den VfB (10.).

Die Franke-Elf hatte beinahe die passende Antwort parat, als Christian Bresigke eine Flanke von Benjamin Döring rechts neben das Tor köpfte (14.). Im Gegenzug zeichnete sich SSV-Torwart Lucas Vicentin aus und wehrte einen Kopfball von Philipp Blume ab (15.). In der Folge spielte sich das Geschehen in der Hälfte der Platzherren ab. Warnaus Mirko Keiper unterlief fast ein Eigentor, nachdem er eine Verlängerung per Kopf an den Fuß bekam und den Ball an den Pfosten setzte (24.).

Warnau wehrte sich in den Zweikämpfen, fand aber wenige Mittel nach vorne. Kurz vor der Pause rettete Bresigke für Warnau auf der Linie (44.). Mit einem 0:1 ging es in die Kabinen. Damit konnte Stürmer Jürgen Betker auch gut leben. „Wir haben in der ersten Halbzeit nur ein Gegentor kassiert. Der Halbzeitstand von 0:1 gegen einen Regionalligisten ist vollkommen in Ordnung“, sagte der Torjäger, für den es gegen die abgebrühte VfB-Defensive ein undankbares Spiel gewesen war.

Zur zweiten Halbzeit brachte Franke Offensivmann Yuri für Sascha Walther. Den besseren Start erwischten aber die Gäste. Zunächst vereitelte Vicentin, übrigens bester Warnauer auf dem Platz, einen Freistoß. Kurz darauf musste er sich ein zweites Mal geschlagen geben und war beim Kopfball von Leon Heynke machtlos – 0:2 (49.). Halberstadt behielt weiterhin die Kontrolle über das Spiel, versäumte es aber, das dritte Tor nachzulegen. Wieder einmal verhinderte Vicentin einen höheren Rückstand und Blume grätschte eine flache Hereingabe ans Außennetz (66.).

Nach 73 Minuten hatte der SSV die beste Gelegenheit durch Torsten Meier, der seinen Kopfballversuch zu hoch ansetzte. Dieser verpassten Chance auf den Anschlusstreffer trauerte auch SSV-Trainer Franke nach. „Da bekommt man nur ein, zwei Chancen und dann muss man einfach eine nutzen. Das haben wir leider nicht gemacht.“

In der Schlussphase konnte Warnau eine Situation vor dem eigenen Tor nicht klären und kassierte durch Dennis Rothenstein den 0:3-Endstand (80.). Trotz des Ausscheidens verließ der SSV den grünen Rasen mit erhobenem Haupt. Kevin Schmoock konnte sich nicht nur mit dem Resultat, sondern auch mit der Warnauer Leistung gut anfreunden. „Wir können mit dem Ergebnis glücklich sein. Halberstadt hatte noch ein paar Chancen, wir standen aber relativ gut“, zog er ein positives Fazit.

Am kommenden Sonnabend startet der SSV Havelwinkel Warnau ab 15 Uhr im Heimspiel gegen Preussen Magdeburg in die neue Landesliga-Saison.

• Tore: 0:1 Hendrik Hofgärtner (10.). 0:2 Leon Heynke (49.), 0:3 Dennis Rothenstein (80.).

• SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Buricke, Walther (46. Yuri), Hensel, Meier, Döring (58. Brömme), Betker, Bresigke, Keiper (58. Hugo), Arndt, Schmoock.

• VfB Germania Halberstadt: Brinkmann – Hofgärtner, Blume, Rothenstein, Messing, Heynke, Michel (53. Korsch), Kuhnhold (58. Surek), Schulze, Boltze, Schmitt (73. Nedim Pepic).

• Zuschauer: 339.

Von Patrick Nowak