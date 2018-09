Eine Medaille ist durchaus drin

Patrick Lösel startet in der kommenden Woche in Südafrika bei den Weltmeisterschaften im Kraftdreikampf. Foto: Sensenschmidt

twe Klötze. Wenn der Klötzer Kraftsportler Patrick Lösel am Montag in das Flugzeug steigt, dann beginnt für den Nachwuchsathleten des VfB das wohl größte Abenteuer seiner noch jungen, aber schon erfolgreichen Karriere.

Patrick begibt sich nämlich auf den Weg nach Südafrika, genauer gesagt nach Potchefstroom (etwa 120 Kilometer südwestlich von Johannisburg). Dort finden die diesjährigen Weltmeisterschaften im Kraftdreikampf statt. Begleitet wird Patrick dabei von seinem Bruder Sebastian, beim Wettkampf an sich erfolgt die Betreuung dann natürlich durch den Bundestrainer.

Patrick Lösel startet in der Altersklasse Sub-Juniors, was der Jugend entspricht. Ernst wird es für den Klötzer dann am Donnerstag, 6. September, wenn der Wettkampf beginnt. Patrick Lösel steht mit einer Dreikampflast von 697,5 Kilogramm in der Meldeliste. „Das kann ein ganz spannender Wettkampf werden“, weiß VfB-Spartenleiter und Heimtrainer Günter Lüdecke. In seiner Gewichtsklasse (bis 105 Kilogramm) liegen nämlich die besten acht gemeldeten Athleten nur wenige Kilogramm auseinander.

„Patrick ist zur Zeit richtig gut drauf“, beschreibt Lüdecke. „In der Kniebeuge kann er 280 bis 300 Kilogramm schaffen und im Bankdrücken sind 180, vielleicht auch 190 Kilogramm drin. Im Kreuzheben kann Patrick 280 Kilogramm beugen“, informiert der VfB-Spartenleiter. „In Summe würde das bedeuten, dass für Patrick deutlich über 700 Kilogramm möglich sind, wenn er keine Experimente macht und ohne große Patzer durch den Wettkampf kommt. Eine Medaille ist natürlich das ganz große Ziel. Wenn er die Nerven behält, ist das auf jeden Fall möglich“, so Lüdecke. Übrigens werden ihm Trainer und natürlich auch seine Vereinskameraden kräftig die Daumen drücken und den Wettkampf im Live-Stream verfolgen.

Nach der Silbermedaille bei den Europameisterschaften in Pilsen greift der Klötzer Patrick Lösel, übrigens einziger aktiver deutscher Jugendheber in Südafrika, nun womöglich nach einer WM-Medaille.