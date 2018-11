So ist das. Wenn die Leistung der Mannschaft nicht stimmt, muss der Trainer gehen. Nach mehr als vier Jahren hat es in dieser Woche Jens Härtel erwischt.

Er führte den 1. FC Magdeburg von der Regionalliga in den Profifußball, feierte mit der Mannschaft den Aufstieg in Liga 3 und 2. Und jetzt? Der FCM steht nach neun Punkten aus 13 Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz.

So schnell geht das. Nun soll es Michael Oenning richten. Man bedankt sich bei Härtel und lobt Oenning in den höchsten Tönen. Nachdem er den 1. FC Nürnberg in die Bundesliga geführt hatte, beurlaubten ihn die Franken nach fünf Monaten. Beim HSV musste er 2011 seinen Hut nehmen.

Oenning ging nach Ungarn, trainierte zuletzt den Erstligisten Vasas Budapest. Dort endete sein Vertrag am 30. Juni dieses Jahres und nun will er mit dem FCM „mutig nach vorne spielen“. Der 53-Jährige mag offensiven Fußball, betont eine solide Defensive. Vasas Budapest ist wie der 1. FC Magdeburg ein Arbeiterverein. Kampf und Leidenschaft sind den Magdeburgern eigen und das will der neue Cheftrainer auch gar nicht verändern.

Potenzial sieht Oenning beim sogenannten Spiel mit dem Ball. Die Passquote muss besser werden, weiß er, und genau da setzte auch gleich sein erstes Training mit dem FCM an. Bis zum 30. Juni 2019 läuft sein Vertrag erstmal und der in Nordrhein-Westfalen geborene und im Münsterland aufgewachsene Oenning verspricht: „Wir werden gewinnen.“

Klar sagt er das. Stellen Sie sich vor, ein neuer Trainer verkündet das nicht. Und natürlich muss der Neue sagen, dass er die Spieler besser machen will, dass das seine „klare Philosophie“ sei. Und natürlich zieht er nicht über seinen Vorgänger her, sondern würdigt dessen Verdienste.

So ist das eben. Niemand hat erwartet, dass der 1. FC Magdeburg nach seinem Aufstieg gleich an die Tabellenspitze klettert. Aber ein Abstiegsplatz geht eben nicht, wenn das klare Ziel Klassenerhalt heißt.

Der Fisch stinkt immer am Kopf, sagt ein Sprichwort. Also muss der Kopf weg. Und Oenning wird von den FCM-Oberen als „genau der richtige Mann in dieser Situation“ beschrieben. Natürlich. Alles andere wäre seltsam. Der Neue will seine Mannschaft „auf unsere Ziele einschwören“. Das hat Jens Härtel sicherlich auch getan. Aber eben nicht mit Erfolg.

Eine Frage, die niemand laut stellt, war sicherlich auch, welche Trainer-Größen sich der FCM leisten kann. Hoffen wir, dass Oenning die richtige Entscheidung war und es in der MDCC-Arena zu Recht heißt: „Die ganze Welt kennt deinen Namen! Mein großer 1. FCM!“ Eines ist dem Club sicher: Die Fans folgen ihm „durch Deutschland, Europa, die ganze Welt“. Notfalls auch wieder in Liga 3.

Von Ulrike Meineke