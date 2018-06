Der Druck soll dem Spaß weichen

Stendal. Der 1. FC Lok Stendal hatte vor der Saison genau ein Ziel: 30 Punkte sammeln und damit den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga perfekt machen. Aktuell steht der Aufsteiger bei 32 Zählern und ist dennoch weit davon entfernt, sich den Verbleib in der 5.

Liga gesichert zu haben. „Das ist schon ein Wahnsinn, dass wir mit dieser Punktzahl noch zittern müssen“, kommentierte Trainer Sven Körner unlängst die Situation im Abstiegskampf. Für seine Mannschaft ist sie nach wie vor prekär. Am morgigen letzten Spieltag muss der 1. FC Lok sein Heimspiel (Anpfiff: 14 Uhr) gewinnen, um definitiv die Klasse zu halten. Als Gegner reist ausgerechnet der souveräne Meister vom Bischofswerdaer FV an.

„Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, möchte ich nicht beurteilen. Es ist aber eine große Herausforderung. Für solche Spiele spielt man doch Fußball“, nimmt Körner den ungewollten Showdown gegen den Liga-Primus sportlich. Dennoch sind die Zahlen des BFV beeindruckend. Lediglich zweimal ging Bischofswerda als Verlierer vom Platz, allein auswärts holte der morgige Gegner genauso viele Punkte (32) wie Lok Stendal insgesamt. Das Sturmduo Frank Zille und Hannes Graf kommt zusammen auf 27 Treffer. Es ist unstrittig, dass morgen im „Hölzchen“ zwei verschiedene Welten aufeinandertreffen.

„Wir brauchen einen sehr guten Tag und viel Spielglück gegen diesen Gegner“, sagt Körner, der den Druck trotz der angespannten Lage möglichst klein halten möchte. „Es ist nur Fußball, nur ein Spiel. Die Jungs müssen trotz allem Spaß haben, kreativ sein und intensive Zweikämpfe führen“, so seine Maßgabe.

Um Bischofswerda bei seiner Abschiedsvorstellung in der Oberliga ein wenig zu beeindrucken, soll auch das Publikum nach den Wünschen der Stendaler Verantwortlichen ein Faktor sein. Im Vorfeld der Partie hatte der 1. FC Lok seine Stammzuschauer dazu aufgerufen, am Sonntag Freunde und Bekannte ins Stadion zu locken, um das „Hölzchen“ voll zu bekommen. „Wir brauchen morgen in jeder Phase unsere Zuschauer, auch wenn es nicht läuft“, appelliert Körner an den Anhang. Nur gemeinsam mit den Zuschauern sieht er die Möglichkeit überhaupt gegeben, der Relegation in der kommenden Woche noch irgendwie zu entgehen.

Ebenfalls nur Zuschauer gegen Bischofswerda ist Leistungsträger Christos Iereidis, der zuletzt seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte. Für ihn könnte Marcel Werner nach langer Verletzung in die Abwehr zurückkehren. Martin Gebauer und Benedikt Nellessen sind angeschlagen. Ihr Einsatz ist ungewiss.

Von Tobias Haack