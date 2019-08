Dreierkette und treffsichere Offensive

Altmark – Mit dem Punktspielstart in der Fußball-Landesliga und der Landesklasse geht natürlich unsere AZ-Auswahl der Woche in eine neue Saison.

Direkt zum Auftakt boten sich zahlreiche Altmärker an, sodass wir mit einer bunten Mischung in die neue Spielzeit starten.

Torhüter

John Ziesmann vom Möringer SV präsentierte sich direkt am ersten Spieltag in blendender Verfassung. Der Keeper des ostaltmärkischen Landesliga-Aufsteigers zeigte zahlreiche Paraden und verhalf seinem Team so, am Ende mit einem Heimerfolg in die Saison zu starten.

Abwehr

In der Abwehr bieten wir eine Dreierkette auf. Im Zentrum kommt dabei Hannes Malek vom SSV 80 Gardelegen zum Einsatz, der sich beim klaren 9:0-Erfolg des Landesligisten in den Vordergrund spielte und stellvertretend für die gesamte SSV-Defensive nominiert wurde. An seiner Seite spielen Lucas Bresch vom SV Liesten und Steven Hohmeier vom Kreveser SV, die mit ihren Mannschaften sichere Auftaktsiege in der Landesklasse feierten.

Mittelfeld

Das defensive Mittelfeld besteht aus zwei Sechsern. Hannes Schulz vom MTV Beetzendorf bot ebenso eine starke Vorstellung wie sein Nebenmann Florian Scheinert vom SSV 80 Gardelegen. Scheinert trug sich zudem in die Torschützenliste ein und trat zudem als starker Vorlagengeber in Erscheinung. Im rechten Mittelfeld wirbelt Martin Gödecke vom 1. FC Lok Stendal, der seine Mannschaft mit dem 1:0 auf die Siegerstraße schoss. Auf der anderen Seite agiert Philipp Grempler, der beim Auftaktsieg des TuS Bismark gleich zwei Treffer erzielte. Hinter den Spitzen dribbelt Viktor Mateev vom SV Liesten.

Angriff

Die beiden aufgebotenen Stürmer stellten ihre Torgefahr eindrucksvoll unter Beweis. Marcel Brinkmann vom SV Medizin Uchtspringe war zweimal erfolgreich. Sein Sturmpartner in der AZ-Auswahl legte noch eine Schippe drauf, denn Markus Becker (Rot-Weiß Arneburg) avancierte mit vier Toren zum „Spieler der Woche“. twe