Drei der vier Titel bleiben in der Hansestadt Stendal

Von: Tobias Haack

Turniersieger der Herren 30: Michael Seeber. © Haack

In einem familiären Rahmen gingen am vergangenen Wochenende die 8. M&S Senioren Altmark Open über die Bühne. In drei von vier Turnieren kamen die Sieger aus Stendal.

Im Rahmen der Turnierwochen der SG Einheit Stendal gehörte die Bühne am Pappelweg am vergangenen Wochenende den älteren Aktiven. Die SGE hatte zu ihren 8. M&S Senioren Altmark Open geladen. Eine Einladung, der nicht so viele Sportlerinnen und Sportler folgten wie gewünscht, dennoch schrieben die zwei Turniertage schöne Geschichten.



Zur Eröffnung am Sonnabendmorgen verwies Turnierleiterin Anke Thiermann darauf, dass sie sich durchaus mehr Teilnehmer als die angereisten 26 Aktiven aus 16 Vereinen gewünscht hätte. Axel Schmidt, Präsident des Tennisverbands Sachsen-Anhalts, sah es positiver: „Man kann es ja unter dem Motto ‘klein aber fein’ halten. Und das passt ja auch irgendwie in die idyllische und familiäre Altmark.“



Letztlich teilten sich die Spielerinnen und Spieler auf vier Startfelder auf. Bei den Herren 30 konnte im Turniermodus gespielt werden. Die Herren 60 und 50 sowie die Damen 30 spielten in Gruppenphasen mit einem anschließenden Finale ihre Champions 2023 aus.



Die Lokalmatadoren Michael Seeber und Carsten Zeihn waren im Feld der Herren 30 an den Positionen eins und zwei gesetzt. Seeber zog glatt in zwei Sätzen ins Halbfinale ein, wo er gegen Wojciech Sawicki (Magdeburg) im Champions Tiebreak das Glück bemühen musste – 10:4. Im Finale gegen Manuel Wiesner (Salzgitter) hatte der Stendaler dann weniger Mühe. Nach einem problemlosen 6:0, 6:1-Erfolg hatte Seeber den Titel auf heimischem Sand sicher. Carsten Zeihn, der im Vorjahr das Turnier der Herren 40 gewonnen hatte, schied im Halbfinale gegen Wiesner mit 1:6, 6:7 aus und wurde am Ende Dritter.



Den zweiten Heimsieg für die SG Einheit Stendal steuerte Jürgen Bennies bei den Herren 50 bei. In seiner Gruppe hatte er gegen Christian Kästner (Biederitz) Mühe, gewann aber im Champions Tiebreak mit 10:8 und qualifizierte sich für das Endspiel, das er mit 7:6, 3:6, 10:4 in einem echten Krimi gegen André Dürre-Saager (Dittmern) gewann.



Ex-SGE-Präsident Detlef Hundt hatte sich im Feld der Herren 60 viel vorgenommen. Zum Auftakt gewann er auch das Stendaler Legenden-Duell gegen Manfred Krüger mit 6:0, 6:0, unterlag dann aber im entscheidenden Match um den Finaleinzug gegen den späteren Turniersieger Jörg Borschardt (Gera) mit 6:2, 6:7, 9:11.



Einen Titel für den TC Stendal fuhr Lisa Kröhnert bei den Damen 30 ein. In der Vorrunde hatte sie lediglich ein Match gegen SGE-Spielerin Lika Schulz, das sie mit 6:1, 6:0 problemlos gewann. Ihre starke Form hielt Kröhnert auch im Endspiel, als sie die Heidbergerin Verenice Berg in einem spannenden Duell mit 6:3, 6:4 in ihre Schranken verwies. Drei der vier zu vergebenen Titel blieben somit in der Hansestadt.



Die Endspiele Herren 30: Michael Seeber (SG Einheit Stendal) - Manuel Wiesner (TC Salzgitter-Bad) 6:0, 6:1 Herren 50: André Dürre-Saager (Freizeit-Verein Dittmern) - Jürgen Bennies (SG Einheit Stendal) 6:7, 6:3, 4:10 Herren 60: Jörg Broschardt (TC 90 Gera) - Ramon Handro (TC 90 Gera) 6:4, 6:0 Damen 30: Verenice Berg (Heidberger TC) - Lisa Kröhnert (TC Stendal) 3:6, 4:6