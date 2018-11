Dominanz wird zur „Kopfsache“

Tangermünde. Der SV Medizin Uchtspringe hat auf dem Weg zu seinem großen Saisonziel Pokalfinale den nächsten Schritt gemacht. Beim FSV Saxonia Tangermünde setzten sich die Mediziner am Sonnabend im Viertelfinale verdient mit 4:2 (3:0) durch.

Den Gästen war vor 90 Zuschauern im Stadion „Am Wäldchen“ von Beginn an ihre Entschlossenheit anzumerken. Sie attackierten weit in der gegnerischen Hälfte und hatten zudem das Glück, frühzeitig in Führung zu gehen. Bitter für die Tangermünder: Als die ersten beiden Treffer fielen, agierten sie in Unterzahl, da Carlos Hoffmann behandelt werden musste. Uchtspringe nutzte die dadurch entstandene Unordnung. Christoph Scheel traf nach einem Freistoß (10.), Michael Runge nach einem Eckball (12.) – 2:0. „Carlos war da natürlich zugeteilt und hat gefehlt. Leider konnten die Jungs es nicht so schnell ordnen“, kommentierte FSV-Coach Steffen Lenz den missglückten Auftakt.

Hoffmann musste wenig später vom Platz, ebenso wie Nils Lautenschläger. In der Pause folgte der dritte verletzungsbedingte Wechsel der Gastgeber. Torhüter Tim-Ole Runge wurde von Dave Kuß ersetzt. Spielentscheidend waren die Ausfälle allerdings nicht. Uchtspringe war vor allem im ersten Abschnitt einfach besser. Mit dem Pausenpfiff staubte Marcel Brinkmann noch zum 3:0 ab.

Saxonia bäumte sich erst nach dem Wechsel auf. Plötzlich verlor Medizin den Faden, kam kaum noch in die Zweikämpfe. „Eine Kopfsache“, erklärte Gäste-Trainer Rico Matschkus. „Wenn du 3:0 führst und der Gegner ersatzgeschwächt ist, ist es manchmal gar nicht so einfach, die Spannung zu halten.“ Seine Elf unterstrich diese Einschätzung mit einer lethargischen zweiten Hälfte. Jannis Kämpfer verkürzte folgerichtig zum 1:3 (72.). Das Spiel wurde nun hektischer und kam auch nicht zur Ruhe, da Medizin in guten Kontersituationen die Vorentscheidung noch liegen ließ. Letztlich musste erneut ein Standard herhalten. Kuß ließ einen Stoppa-Freistoß nur prallen, Brinkmann stand richtig – 4:1 (77.). Tangermünde kam zwar per Strafstoß von Lars Korte noch einmal heran (84.), verpasste aber eine Aufholjagd. Sebastian Bäther (85.) und Korte (90.) ließen noch zwei Hochkaräter ungenutzt verstreichen.

„Das Ergebnis ist sicherlich verdient. Wir haben heute bewusst unseren älteren Spielern eine Pause gegönnt und die Jungen rangelassen. Das hat in der ersten Halbzeit noch nicht so funktioniert, aber nach der Pause habe ich viele gute Ansätze gesehen“, nahm Steffen Lenz das Positive aus dem Pokal-Aus mit. Sein Gegenüber Rico Matschkus war einfach nur „sehr zufrieden“.

• Tore: 0:1 Christoph Scheel (10.), 0:2 Michael Runge (12.), 0:3 Marcel Brinkmann (45.), 1:3 Jannis Kämpfer (72.), 1:4 Brinkmann (80.), 2:4 Lars Korte (84./FE).

Von Tobias Haack