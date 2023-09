Binde lässt nichts anbrennen

Von: Renee Sensenschmidt

Teilen

Zum Auftakt der neuen Saison in der 2. Bundesliga im Bohlekegeln kam es in Arendsee zum Altmarkderby zwischen dem SV Binde und dem Stendaler KC, dass die Binder um Alf Schernikau (r.) deutlich für sich entschieden. © Verein

Altmark – Einen Start nach Maß feierten die Bohlekegler des SV Binde zum Saisonauftakt der 2. Bundesliga, Staffel 3. Mit zwei 3:0-Heimsiegen, die auch nach den „kleinen Punkten“ äußerst deutlich ausfielen, setzten sich die Westaltmärker gleich einmal an die Tabellenspitze. Indes blieb der Stendaler KC beim Altmarkderby in Arendsee und bei der SG Prignitz ohne Zähler.

SV Binde - Stendaler KC 5 396:5 132 Holz (57:21 / 3:0). Die Binder präsentierten sich in starker Verfassung und ließen dem Altmarkrivalen nicht den Hauch einer Chance. Da selbst der beste Stendaler Thomas Zimmermann, der 873 Holz schob, nicht in die Phalanx der Binder einbrechen konnte, kassierten die ersatzgeschwächten Rolandstädter die Höchststrafe. Drei Binder knackten die 900-Holz-Marke, Richard Albrecht gelang mit 911 Holz der Tagesbestwert.



SV Binde (Holz): B. Thiede (898), Neubauer (886), Schernikau (904), C. Thiede (904), R. Albrecht (911), Dombrowski (893).



Stendaler KC: Engel (862), Teichert (807), Matysiak (855), K. Borsch (864), Zimmermann (873), Moses (871).



SV Binde - SG Derenburg/Ilsenburg 5 406:5 203 Holz (55:23 / 3:0). Im Vorjahr schnupperten die Harzer noch am Zusatzpunkt. Und so schickten die Gäste ihre beiden besten Spieler ins Starterpaar, um die Binder mit guten Resultaten gleich unter Druck zu setzen. Doch Burkhard Thiede und Jochen Neubauer hielten diesem Druck stand und setzten sich mit soliden Ergebnissen vor die beiden SG-Akteure. In der Folge zeigten auch die anderen Binder sehr gute Leistungen. Allen voran Richard Albrecht, der mit 929 Holz seinen eigenen Bahnrekord einstellen konnte.



Nach der Partie gab Kapitän Alf Schernikau seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Binder im Kampf um den Staffelsieg eine gute Rolle spielen werden. Die Heimstärke der Binde ist bekannt, doch können die Westaltmärker auch auswärts auftrumpfen und viele Punktgewinne einfahren?



SV Binde: B. Thiede (899), Jochen Neubauer (895), Schernikau (892), C. Thiede (903), R. Albrecht (929), Dombrowski (888).



SG Prignitz - Stendaler KC 5 405:5 289 Holz (55:23 / 3:0). Trotz leicht verbesserter Resultate gegenüber dem Vortag waren die Stendaler auch in der Prignitz weit von einem Punktgewinn entfernt. Tom Matysiak sorgte mit 896 Holz dafür, dass der SKC eine weitere Höchststrafe vermeiden konnte.



Stendaler KC: K. Borsch (869), Moses (882), Krakow (878), Matysiak (896), Zimmermann (880), Soisson (884).