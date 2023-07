Landesliga Nord

Die altmärkische Wechselbörse von der Landesklasse bis zur Verbandsliga

Von: Michael Jacobs, Tobias Haack, Renee Sensenschmidt, Marcus Lüer

Teilen

Bald wieder Teamkollegen: Lukas Breda (links) und Tim Schaarschmidt. © Haack

Mit dem 30. Juni ist am vergangenen Freitag die Frist wechselwilliger Spieler zur Abmeldung bei ihrem Verein verstrichen. Welche Wechsel in der Altmark bislang über die Bühne gegangen sind, zeigt die AZ-Wechselbörse.

Das erste markante Datum der alljährlichen Sommer-Transferperiode ist am vergangenen Freitag verstrichen. Mit dem 30. Juni endete die Frist der wechselwilligen Spieler für Abmeldungen in ihren alten Vereinen. Bei den altmärkischen Klubs von der Landesklasse bis hoch zur Verbandsliga hat sich dementsprechend schon einiges bewegt. Die größten Umbrüche verzeichnen der TuS Wahrburg und der FSV Saxonia Tangermünde. Aber auch andernorts gab es einiges zu vermelden. Die Wechselbörse in der Übersicht.

Verbandsliga

1. FC Lok Stendal

Zugänge: Tim Schaarschmidt (MSC Preussen), José Radomski, Tony Sperfeld (beide eigene Jugend), Ivan Homazau (SC Bernburg).

Abgänge: Max Erdmann (BSV Halle-Ammendorf), Silas Lehmann (Saxonia Tangermünde), Dominik Lehmpfuhl (unbekannt).

Trainingsauftakt: 5. Juli.

Saxonia Tangermünde

Zugänge: Silas Lehmann (1. FC Lok Stendal), Hari Karaterzyan (TuS Wahrburg), Illia Bogdiazh (A-Jugend Fortuna Magdeburg), Mykyta Asieiev (Blau-Weiß Berlin), Tomy Pusch (A-Jugend 1. FC Lok Stendal), Niklas Nethe (SG Güsen/Parey), Tim Röding, Marvin Scheffler (eigene A-Jugend).

Abgänge: Lars Korte, Dave Kuß (beide SG Tangermünde II/Schönhausen II), Daniel Groß (Karriereende), Philipp Kühne (Möringer SV).

Trainingsauftakt: 11. Juli.

SSV Gardelegen

Zugänge: Niklas-Joel May (SV Germania Güsen), Mohamed Melek (1. FC Oebisfelde), Moaaz Hassan Ahmed (MSV Börde), Torben Lindecke (SG Velsdorf/Mannhausen).

Abgänge: Marc Mette (SG Letzlingen/Potzehne), Vincent Lüppken (unbekannt), Jonas Warnstedt (Heide Jävenitz).

Trainingsauftakt: 4. Juli.

Landesliga Nord

TuS Bismark

Zugang: Oscar Voigt (A-Jugend 1. FC Lok Stendal).

Abgänge: Frederic Lange (VfB Klötze), Max Voigt (pausiert).

Trainingsauftakt: 11. Juli.

Eintracht Salzwedel

Zugänge: Bryan Giebichenstein (TuS Wahrburg), Carlo Gose, Julian Licht (beide TSV Kusey), Gian Grabowski, Jan Frenkel, Lucas Müller, Ahmad Al Khelef (alle eigene A-Jugend).

Abgänge: Dennis Röhl (Karriereende), Stefan Heuer (pausiert).

Trainingsauftakt: 8. Juli.

Havelwinkel Warnau

Zugänge: Wilhelm Neumann (Chemie Premnitz), Pascal Barthke (Stendal), Tim Bauer (Nennhausen).

Abgänge: Felix Püschel (Alte Herren BSC Rathenow).

Trainingsauftakt: 22. Juli.

Osterburger FC

Zugänge: Hendrik Romahn (zurück vom Studium USA), Janne Bloch (Havelwinkel Warnau), Felix Krüger und Milan Rudolph (eigener Nachwuchs).

Abgänge: keine.

Trainingsauftakt: 14. Juli.

Landesklasse 1

TuS Wahrburg

Zugänge: Toni Weikert und Johannes Feißel (beide Viktoria Uenglingen), Justin Bank (Rot-Weiß Gülitz).

Abgänge: Bryan Giebichenstein (Eintracht Salzwedel), Marco Zimmermann (Post SV Stendal), Felix Belling (bereits im April zum 1. FC Lok Stendal II), Lucas Brandt (SG Tangermünde II/Schönhausen II), Alireza Nabizade (1. FC Lok Stendal II), Hari Karaterzyan (Saxonia Tangermünde), Marcel Werner (Karriereende).

Trainingsauftakt: 17. Juli.

Kreveser SV

Zugänge: keine.

Abgänge: Max Lecher (Preussen Schönhausen), Kevin Voß (Rot-Weiß Werben).

Trainingsauftakt: nicht gemeldet.

Preussen Schönhausen

Zugänge: Iven Blaneck (reaktiviert), Sebastian Gröhling, Finley Ludwig, Kari Zepernick (alle SG Tangermünde II/Schönhausen II), Christoph Darmann (eigene Jugend), Max Lecher (Kreveser SV), Marvin Wahl (SG Güsen/Parey).

Abgänge: keine.

Trainingsauftakt: 14. Juli.

Medizin Uchtspringe

Zugänge: Glen Gerhardt (eigene Jugend).

Abgänge: Markus Falk, Christoph Scheel, Sebastian Prehm (alle Karriereende), Patrick Bonatz (Wacker Lindstedt), Sven Küßmann (Eintracht Wittenmoor), Robert Schmidt (unbekannt).

Trainingsauftakt: 7. Juli.

SV Liesten

Zugänge: Janek Subke, Matti Subke (beide SV Brunau), Christian Makowka (Eintr. Salzwedel II), Jonas Tietz (TuS Lübbow), Marvin Lüdtke (SC Lüchow).

Abgänge: Stephan Benecke, Timm Müller (beide Ziel unbekannt).

Trainingsauftakt: 14. Juli.

SG Letzlingen/Potzehne

Zugänge: Marc Mette (SSV Gardelegen, Torsten Kühnast (FSV Barleben), Kay Knackmuß, Wilhelm Schulze (beide reaktiviert) Otto Mertens (SG Vienau/Kalbe).

Abgänge: Lukas Peters (Hannover).

Trainingsauftakt: 25. Juli.

MTV Beetzendorf

Zugänge: Marlon Hügel (A-Jugend SG Winterfeld/Liesten).

Abgänge: Marcus Wotapek, Sebastian Spychalski (beide Karriereende).

Trainingsauftakt: 14. Juli.

Post SV Stendal

Zugänge: Marco Zimmermann (TuS Wahrburg), Conor Ahlreip (Saxonia Tangermünde Jugend), Paul Goroncy, Markus Werle (beide eigene Jugend).

Abgänge: Umar Chentiev, Oscar Steinert, Yevhenii Andrusenko (alle 1. FC Lok Stendal II).

Trainingsauftakt: 17. Juli.

1. FC Lok Stendal II

Zugänge: Maurice Lämmerhirt (Rossauer SV), Alireza Nabizade (TuS Wahrburg), Umar Chentiev, Oscar Steinert, Yevhenii Andrusenko (alle Post Stendal), Felix Belling (bereits im April vom TuS Wahrburg).

Abgänge: Remo Rabe (geht beruflich nach Hamburg), Diego Slipek (studiert in Potsdam).

Trainingsauftakt: 10. Juli.

Rossauer SV

Zugang: Philipp Schulz (TuS SW Bismark II).

Abgänge: Christian Worsch, Christian Feger (beide Karriereende), Maurice Lämmerhirt (1. FC Lok Stendal II).

Trainingsauftakt: 14. Juli.

VfB Klötze

Zugang: Frederic Lange (TuS Bismark).

Abgang: Bennet Hoppe (Adler Jahrstedt).

Trainingsauftakt: 22. Juli.

Rot-Weiß Arneburg

Zugänge: keine.

Abgänge: Christian Nix, Dennis Wiechmann (beide Karriereende), Marko Pawellek (ASV Weiß-Blau Stendal).

Trainingsauftakt: 15. Juli.

FSV Eiche Mieste

Zugänge: keine.

Abgänge: keine.

Trainingsauftakt: 14. Juli.

SpVgg Havelberg/Kamern

Zugänge: keine.

Abgänge: keine.

Trainingsauftakt: 12. Juli.