Dezimiert, na und?

Uchtspringe – An die letzte Liganiederlage in der Fußball-Landesklasse erinnert sich Rico Matschkus, Trainer des SV Medizin Uchtspringe, ganz genau. Es war das 0:5 beim TuS Wahrburg am 22. September 2018. Seitdem wurde kein Spiel mehr verloren.

Das Resultat: Die Mediziner sind Tabellenvierter und stehen im Halbfinale des Altmarkstrompokals. Dort empfangen sie am 20. April den Kreveser SV. Dabei hatte Matschkus mit seinem dezimierten Kader den Klassenerhalt als Ziel ausgerufen. Lediglich im Pokal war der Uchtspringe-Coach euphorischer gestimmt und wollte ins Endspiel einziehen. Der Sportredaktion der Altmark-Zeitung verrät Matschkus die Erfolgsformel seiner Elf, spricht über die lange Serie ohne Niederlage und äußert sich zu den vielen Punkteteilungen.

„Die Mannschaft, die auf dem Platz ist, macht das Woche für Woche richtig gut.“ Rico Matschkus kann mit der momentanen Situation in Uchtspringe mehr als zufrieden sein. Der dünne Spielerkader macht dem Trainer nach wie vor Sorgen. „Wir sind die ganze Saison dezimiert.“ Verletzungen und Sperren lassen den Kader immer wieder schrumpfen. Gerade letzterer Punkt ist teils auch der Philosophie geschuldet. Zuletzt gut in Osterburg sichtbar, störte Uchtspringe den Gegner bei nahezu jeder Gelegenheit. Matschkus: „Das ist auch ein bisschen unsere Spielweise.“

Davon abbringen lässt sich der Coach nicht. Und die Sorgen aufgrund der wenigen Spieler sollten sich mit Blick auf die Tabelle ganz von alleine legen. „Wir hatten nie damit gerechnet, da zu stehen, wo wir jetzt stehen als Vierter. Wir sind über so eine lange Serie ungeschlagen und im Pokal-Halbfinale sind wir auch noch.“ Doch woher kommt dieser Erfolg? Matschkus berichtet vom Innenleben in der Kabine. Dort stimmt anscheinend die Einstellung. „Die Truppe ist so fokussiert auf den Samstag. Die ist so zusammengeschweißt, da braucht man in der Kabine nicht viel sagen.“

Die Spieler kompensieren den dünnen Kader selbst. Mit ihrer Leistung und ihrer Körpersprache auf dem Platz. Und wer wettbewerbsübergreifend seit Ende September und 15 Spielen nicht mehr verloren hat, dessen Brust wird automatisch breiter. Das erkennt auch der Trainer: „Jedes Spiel, das wir positiv gestalten und die Serie anhalten lässt, macht die Jungs immer heißer.“ Ein Selbstläufer sei sie aber nicht. Viel mehr beobachtet Matschkus, dass sich seine Spieler untereinander motivieren. Der aktuelle und nicht geplante Erfolg unterstreicht somit das intakte Uchtspringe-Gefüge.

Wenn es nach Matschkus geht, soll die Serie weiter anhalten. In 18 Landesklasse-Spielen gingen die Mediziner zwei Mal als Verlierer vom Platz. Nur Wahrburg und Saxonia Tangermünde konnten Uchtspringe besiegen. Das ist auch der Defensive (23 Gegentore) zu verdanken. Lediglich der Dritte Eintracht Salzwedel hat weniger Treffer kassiert (18).

Außerdem fällt bei den Medizinern ein weiterer Aspekt direkt ins Auge: die vielen Unentschieden. Insgesamt teilte sich die Matschkus-Elf acht Mal die Punkte mit dem Gegner. Kein anderes Team spielt so häufig Remis. Für Rico Matschkus ist das in der aktuellen Situation kein Problem. „Stören tut mich das in dem Sinne nicht.“

Besser könnte die Saison beim Neunten des Vorjahres nicht laufen. Aber: „Wir sind sehr demütig.“ Das braucht Uchtspringe jedoch nicht sein. Schließlich sind die Mediziner das einzige Team, das Tabellenführer Heide Letzlingen besiegen konnte. Dazu kamen Erfolge gegen die Top-Teams aus Salzwedel und Möringen. „Wir haben gegen die ganz Großen gewonnen und nehmen lieber Siege als Unentschieden. Das ist Fakt“, stellt der Coach der Remiskönige klar. Möglicherweise trägt diese Serie Uchtspringe ins Pokalfinale. Verschönern würde es die Saison allemal ...

VON PATRICK NOWAK