Deutliche Steigerung nach der Pause

Handball – HVSA-Pokal, Frauen: 39:28 – SV Oebisfelde gewinnt auch das Rückspiel gegen den HC Salzland

+ So sehen Sieger aus: Die Damen des SV Oebisfelde I gewannen auch das Rückspiel und feierten in eigener Halle den Sieg im HVSA-Pokal. Foto: Staade

sta Oebisfelde. Dank einer deutlichen Steigerung in der zweiten Hälfte kamen die Frauen des SV Oebisfelde im Final-Rückspiel um den HVSA-Pokal am Sonnabend zu einem noch deutlichen 39:28 (18:16)-Heimsieg gegen den HC Salzland und holten damit den Pott an die Aller.