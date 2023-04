Derby-Held Berlin ragt aus der „Elf der Woche“ heraus

Von: Michael Jacobs, Tobias Haack

Teilen

Spieler der Woche: Clemens-Paul Berlin (Mitte). © Jacobs, Michael

Nach dem Derbysieg des SSV Gardelegen gegen den 1. FC Lok Stendal dominieren die Westaltmärker die „Elf der Woche“ der AZ-Sportredaktion.

Manchmal ist es die eine Aktion, von der Spieler noch ihren Enkeln erzählen können. Es gibt Tore, die überdauern in ihrer Bedeutung manchmal Generationen. Die deutschen WM-Endspiel-Torschützen Mario Götze und Andreas Brehme sind die besten Beispiele dafür. Und so findet sich auch im aktuellen AZ-„Team der Woche“ ein Mann, der für seinen Verein ein ganz besonderes Tor geschossen hat.

Spieler der Woche

Clemens-Paul Berlin vom SSV Gardelegen gehörte im Verbandsliga-Derby gegen den 1. FC Lok Stendal zu einem SSV-Team, dass sich über 90 Minuten als bärenstarkes Kollektiv präsentierte. Dieses bestach durch konsequentes Defensivspiel und effektive Umschaltmomente. Den entscheidenden nutzte Berlin zum 2:1-Siegtreffer und verdiente sich damit die Nominierung zum „Akteur der Woche“.



Torhüter

Nach einer Meniskus-OP fiel Warnaus Schlussmann Tim Stawecki lange aus. Inzwischen ist er wieder fit und war für seine Mannschaft beim 3:0-Erfolg gegen Heyrothsberge ein wichtiger Garant dafür, dass sein Team kein Gegentor kassierte.



Verteidigung

Im Defensivzentrum legen diese Woche die beiden Gardelegener Xaver-Dan Haak und Maurice Bogdahn die gegnerischen Angreifer an die Kette. Beide bestachen durch Zweikampfstärke und exzellentes Kopfballspiel. Neben den beiden SSV-Recken verteidigt mit Tangermündes Franz Döhmann rechts ein weiterer Verbandsligakicker. Nach anfänglichen Problemen machte er seine Flanke gegen Spitzenreiter Weißenfels gut zu und überzeugte damit seinen Trainer Steffen Lenz. Der Vierte im Bunde ist diesmal der überragende Abwehrchef Igor Tyshchenko von Landesligist TuS Bismark. Er gewann mit seiner Mannschaft in Güsen überzeugend mit 3:1.



Mittelfeld

Das Zentrum schließen in dieser Woche Bismarks Alexander Mayer, der auf ungewohnter Position überzeugte, und Danny Kiefel von Rot-Weiß Arneburg. Kiefel kam zur Pause rein und führte sein Team als Sechser mit all seiner Erfahrung zum wichtigen Dreier gegen Kusey. Beim 8:3 traf er selbst ein Mal und ist mit Arneburg damit in Sachen Klassenerhalt wieder etwas besser im Rennen.



Den Spielgestalter gibt in dieser Woche ein Landesklasse-Akteur aus Tangerhütte. Felix Taube war als hängende Spitze der Chef auf dem Platz. Der Kapitän war immer anspielbar und kaum vom Ball zu trennen. Die Folge war ein überraschend deutlicher 3:0-Erfolg seiner Elf gegen Medizin Uchtspringe.

Angriff

In vorderster Front bietet die Altmark-Zeitung in ihrem Team diesmal eine Dreierreihe auf. Neben Gardelegens Derbyheld Clemens-Paul Berlin wurden zwei weitere Siegtorschützen nominiert.



Einer von ihnen ist Philipp Kühne, dem für Saxonia Tangermünde das entscheidende zweite Tor gelang. Für den Linksfuß war es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Kühne wurde im Sturm aufgeboten, wo er in ganz jungen Jahren regelmäßiger zu sehen war, und zeigte, dass er noch immer den Torinstinkt in sich trägt.



Als eiskalter Vollstrecker präsentierte sich einmal mehr auch Rudolph Rosenkranz vom Landesklasse-Topteam Kreveser SV. Der Stürmer schoss beide Tore beim 2:0 gegen den 1. FC Lok Stendal II. Für Rosenkranz waren es die Saisontore Nummer sieben und acht.