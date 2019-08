Ein Derby zum Auftakt

Letzlingen – „Was wir in der zurückliegenden Saison erreicht haben, ist Vergangenheit und mit Blick auf die neue Spielzeit völlig egal. Es geht von vorn los.

Die Mannschaft muss den Hebel umlegen und sich neu fokussieren“, unterstreicht Dirksen Höft, Trainer des FSV Heide Letzlingen, dass es auch für seine Mannschaft wieder bei Null losgeht. Zum Start in die neue Saison steht zudem direkt ein waschechtes Derby auf dem Programm, denn die Heide-Kicker erwarten die Reserve des SSV 80 Gardelegen. Der Anstoß erfolgt morgen um 15 Uhr.

„Auch wenn es die zweite Gardelegener Mannschaft ist, bleibt es ein Derby. Wir müssen dieses und natürlich jedes andere Spiel ernstnehmen“, fordert Höft volle Konzentration. „Die Einstellung muss stimmen und wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir am Ende auch als Sieger vom Platz gehen“, so der Heide-Coach. Gespielt wird übrigens vorerst nur auf dem Letzlinger Kunstrasen, da der Hauptplatz aufgrund technischer Probleme wohl für längere Zeit nicht genutzt werden kann. „Sagen wir mal so, das ist für uns sicher kein Nachteil“, weiß Höft.

„Wenn der Aufsteiger beim Meister antritt, dann sind die Rollen natürlich klar verteilt. Wir haben im Prinzip nichts zu verlieren und können eigentlich nur gewinnen“, blickt Oliver Pabst auf das anstehende Derby. Der Trainer des SSV 80 Gardelegen II hat jedoch tiefe Sorgenfalten auf der Stirn. Die Vorbereitung lief alles andere als rund und pünktlich zum Saisonstart gibt es bei den Gardelegenern auch noch personelle Probleme. Christian Krziwanie und Martin Klaus fallen verletzt aus. Philipp Schneidereit und Michel Bergener stehen aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Zudem drohen mit Michael Hille, André Gumpert und Benjamin Siegel drei weitere Stammkräfte mit kleineren Blessuren auszufallen. „Das sind natürlich alles andere als ideale Voraussetzungen. Trotzdem werden wir alles versuchen. Wenn wir am Ende einen Punkt holen, dann wäre das für uns schon ein großer Erfolg“, so der Gardelegener Trainer, der auch den Kunstrasen im Blick hat. „Wir werden natürlich eher defensiv aufgestellt sein, sodass uns der kleinere Platz ein wenig entgegenkommt. Dennoch kennen die Letzlinger die Gegebenheiten natürlich viel besser und werden ihre individuelle Stärke ausspielen können“, ist sich Oliver Pabst sicher.

VON TOBIAS WEBER