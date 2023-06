Damen von Saxonia Tangermünde machen mit 5:2-Sieg den Titel klar

Von: Tobias Haack

Souverän fuhren Stefanie Klähn (links) und Saxonia Tangermünde in Uchtspringe (Nina Thieß) ihre Meisterschaft ein. © Haack

Die Fußballdamen des FSV Saxonia Tangermünde haben die Meisterschaft in der Regionalklasse 1 perfekt gemacht. Ausschlaggebend war ein 5:2-Sieg.

Bereits ein Unentschieden hätte ihnen genügt, doch die Damen des FSV Saxonia Tangermünde sind am Sonntag lieber auf Nummer sicher gegangen. Mit einem souveränen 5:2 (1:1)-Auswärtssieg beim SV Medizin Uchtspringe hat sich die Mannschaft von Trainer Sven Bongarz den Staffelsieg der Kleinfeld-Regionalklasse 1 gesichert.



Uchtspringe, das tabellarisch erster Verfolger des FSV ist, hätte einen Heimsieg benötigt, um das Titelrennen bis in den letzten Spieltag hinein offen zu halten. Davon jedoch war das Team aus dem Heidedorf weit entfernt. Es war Tangermünde, das vom Start weg klar den Takt vorgab. Ein Pfostenschuss (5.) gab die Richtung vor, Lena Ebeling köpfte kurz darauf nach einem Eckstoß vorbei. Eine Doppelchance von Victoria Stein und Nina Thieß untermauerte auch mal die Ambitionen des SV Medizin (17.). Mehr als ein Strohfeuer war das aber nicht.

Kurz darauf war die nie zu kontrollierende Lena Ebeling durch und lupfte das Leder fein in die lange Ecke – 0:1 (22.). Bis zum Pausenpfiff entwickelte sich das Spitzenspiel zu einem Duell Saxonia Tangermünde gegen Medizin-Torfrau Saskia Kleinecke. Der Keeperin wurden die Fäuste regelrecht wund geschossen und als Nina Thieß kurz vor der Pause mittels Abstauber auf 1:1 stellte (39.), war der Spielverlauf ein wenig ad absurdum geführt. Es ging in die Halbzeit.



Nach Wiederbeginn dauerte es dann keine zwei Minuten, da schob Vanessa Ebeling nach einem sauberen Angriff mühelos zum 1:2 ins leere Tor ein. Das Spiel nahm nun richtig Fahrt auf. Zum einen legten Lena Ebeling (66., 70.) und Hanna Köppen (73.) bis zum 1:5 nach. Zum anderen begannen regelrechte Aluminium-Festspiele. Für Uchtspringe rettete zwei Mal der Pfosten, auf der Gegenseite scheiterte Medizin ein Mal am Pfosten, ein Mal an der Querlatte, ehe Nina Thieß am Ende noch zum 2:5 verkürzen durfte (77.). Die Titelparty des FSV Saxonia Tangermünde sprengte das aber nicht mehr.



Tore: 0:1 Lena Ebeling (22.), 1:1 Nina Thieß (39.), 1:2 Vanessa Ebeling (42.), 1:3, 1:4 L. Ebeling (66., 70.), 1:5 Hanna Köppen (73.), 2:5 Thieß (77.).

SV Medizin Uchtspringe: Kleinecke - Nacke, Bahlecke, Thieß, Richter, Tyshchenko, Matschkus (Stein, Stach).

FSV Saxonia Tangermünde: Albrecht - Klähn, Laurich, Köppen, L. Ebeling, V. Ebeling, Engelke (Reuscher, Dierschke, Koch, Sorge, Lohse).