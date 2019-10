Clever und leidenschaftlich

Stendal – Der 1. FC Lok Stendal hat es am vergangenen Sonntag als erste Mannschaft der Oberliga Nord geschafft, dem turmhohen Staffelfavoriten TeBe Berlin einen Punkt abzuknöpfen.

Beim 2:2-Unentschieden schwang sich die Mannschaft von Trainer Jörn Schulz zu ihrer stärksten Saisonleistung auf. Da auch der Gegner keineswegs enttäuschte, sahen die 247 Zuschauer im Stendaler „Hölzchen“ ein höchst unterhaltsames Fünftliga-Spiel. Eine Analyse in fünf Punkten:.

Dass der 1. FC Lok in der Anfangsphase gleich zweimal in Führung ging, lag an zwei Treffern der Marke „Geniestreich“. Zunächst zauberte Angreifer Denis Neumann einen Ball als Bogenlampe unhaltbar in den TeBe-Kasten (1.). Dann waren es Stürmer Martin Gödecke und Mittelfeldspieler Tim Kolzenburg, die Berlin mit einer kuriosen Freistoßvariante in zweites Mal kalt erwischten. Beide Protagonisten standen am Ball und simulierten unmittelbar vor der Ausführung ein Missverständnis. Die allgemeine Verwirrung nutzte Kolzenburg, um das Leder dann doch noch überraschend in den gegnerischen Strafraum zu bringen.

Thomas Franke fälschte ab, Lok war erneut in Führung – 2:1 (9.). „Gödi und ich hatten diese Variante schon ein paar mal durchgesprochen. Heute lag der Ball dann da, wo man es auch mal machen kann. Dass es am Ende so gut klappt, ist natürlich Glück“, klärte Kolzenburg nach dem Punktgewinn auf.

Das Duo Gödecke/Kolzenburg war auf Stendaler Seite aber nicht das einzige Gespann, das zu überraschen wusste. Auch die Innenverteidiger Tim Schaarschmidt und Patrick Baudis, die im bisherigen Saisonverlauf kaum Sicherheit auszustrahlen wussten, überzeugten auf ganzer Linie. Die üblichen Konzentrationsfehler ließen beide gegen TeBe hinter sich. Zudem hatten sie die absolute Lufthoheit und waren auch körperlich in jedem Zweikampf präsent. Um auf Nummer sicher zu gehen, zogen die Innenverteidiger einfache Lösungen der spielerischen Variante vor, doch das Publikum hatte ein feines Gespür und applaudierte, selbst wenn mal ein Ball aus dem Stadion geschossen wurde. „Ich denke, dass Schaare und Patrick das heute überragend gemacht haben. Aber dazu gehört die ganze Mannschaft“, lobte Jörn Schulz.

Dass alle elf Spieler auf dem Feld am Sonntag so gut funktioniert haben, war für den Lok-Trainer gleich doppelt wertvoll. Denn zahlreiche Alternativen hätte er andernfalls auch gar nicht mehr auf der Bank gehabt. Nach gut einer Stunde brachte Schulz den angeschlagenen Martin Krüger. Wenig später ersetzte Maurice Schmidt den völlig ausgepumpten Martin Gödecke. Einen dritten Wechsel nahm Lok nicht vor. Es wären auch nur noch Tim Seidel-Holland, der am Vortag 90 Minuten in der Reserve gespielt hatte, und der bislang kaum berücksichtigte Hardy Wolff auf der Bank gewesen. Die dünne Personaldecke könnte mittelfristig, sofern keine Besserung eintritt, zu einem ernsthaften Problem werden.

Heimspiele gegen TeBe zählen auch auf den Rängen zu den Highlights der Saison, da die Berliner stets in Begleitung einer ordentlichen Anzahl Gästefans anreisen. Positiv fiel am Sonntag aber auch der Stendaler Anhang auf, der weniger ausfallend wurde als gewohnt, dafür aber das eigene Team leidenschaftlich unterstützte. „Dafür müssen wir auf dem Platz in Vorleistung gehen. Das haben die Jungs gut gemacht und dann sieht man auch, dass die Zuschauer kommen“, freute sich Stendals Trainer über den Stimmungsumschwung des sonst eher kritischen Anhangs.

Nach nunmehr sieben absolvierten Spieltagen kann sich die Zwischenbilanz der Stendaler sehen lassen. Bislang ging lediglich nur eine Oberligapartie verloren. Auswärts ist der 1. FC Lok sogar noch ungeschlagen. Einzig die Punktausbeute könnte besser sein. Denn mit fünf Unentschieden weisen die Altmärker aktuell den absoluten Topwert in dieser Statistik auf.

VON TOBIAS HAACK