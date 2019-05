Chancen liegengelassen

Bismark – Der TuS Schwarz-Weiß Bismark war nah dran an der Überraschung. Doch sie ist ausgeblieben. Im Nachholspiel der Fußball-Landesliga unterlag die Mannschaft von Co-Trainer Christoph Grabau gestern Nachmittag Einheit Wernigerode knapp mit 0:1 (0:1).

„Wir hatten das Spiel in der ersten halben Stunde gut im Griff“, ärgerte sich Grabau ein wenig, dass es mit einem Treffer nicht klappen wollte. Philipp Grempler hatte sich in der 25. Minute gut im gegnerischen Strafraum freigespielt, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Keine fünf Minuten später war die Chance sogar noch größer für den Mittelfeldspieler, die Bismarker Führung zu besorgen. In dieser Phase des Spiels waren die Gastgeber obenauf, das 1:0 wäre durchaus verdient gewesen.

Mangelnde Chancenverwertung auf der einen Seite, gnadenlose Effektivität auf der anderen: Obwohl der TuS bis zu diesem Zeitpunkt die klar aktivere und dominierende Mannschaft war, gingen die Wernigeröder fast aus dem Nichts in Führung. „Das war ein grober Fehler, den wir uns da geleistet haben“, wusste der Co-Trainer, erkannte aber auch an: „Der Ball war gut geschossen von Nick Schmidt.“ Dank dessen individueller Klasse ging der Titelaspirant in der 35. Minute in Front. Bismark war danach bis zum Pausenpfiff von der Rolle, verlor den Zugriff.

Nach dem Seitenwechsel mussten die 103 Zuschauer ein paar Schrecksekunden überstehen, als der Ball an den Pfosten von Tus-Keeper Hannes Gust knallte. Doch das war die letzte Einheit-Chance der Partie. Bismark drängte auf den Ausgleich, den Lars Kujawski in der 52. Minute hätte machen müssen, als er freistehend zum Abschluss kam. Ein starker Torwart hielt die Gästeführung fest. Andre Helmstedt lenkte den Ball gerade so noch ins Toraus.

„Ab der 60. Minute hatten wir Übergewicht“, lobte Grabau die kämpferische Leistung seiner Schützlinge. Wernigerode mischte nur noch Beton an, Bismark warf alles nach vorn. „Das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber Wernigerode ist eine starke Mannschaft, wir nehmen das so hin“, war der Co-Trainer nicht unzufrieden mit der 0:1-Niederlage. Wichtiger sei das Auswärtsspiel am kommenden Sonnabend im Kellerduell in Burg.

Tore: 0:1 Nick Schmidt (35.).

TuS Bismark: Gust - T. Motejat, Fl. Knoblich, Sikulskyi, Köhn - Gagelmann (71. Rämke), Fe. Knoblich - Mayer, Metzger, Grempler - Kujawski (71. L. Motejat).

VON SABINE LINDENAU