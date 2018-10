Buschke ballert 1. FC Lok Stendal aus der Krise

tha Stendal. Der 1. FC Lok Stendal hat am Sonntagnachmittag seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Oberliga Nord gefeiert. Gegen den Brandenburger SC Süd gewannen die Altmärker ihr Sechs-Punkte-Heimspiel mit 4:2 (3:0).

Mann des Spiels war Flügelstürmer Niclas Buschke, der an allen vier Treffern beteiligt war.

Drei erzielte er selbst, ein weiteres legte er auf. Den mutigeren Start legten zunächst die Gäste hin, doch die nötige Effektivität hatte an diesem Tag der 1. FC Lok. Gleich die ersten drei Chancen wurden eiskalt versenkt. Buschke traf per Kopf nach einem Eckstoß (8.), Nils Breda legte nach einem Konter nach (21.). Für das 3:0 war dann erneut Buschke zuständig (28.).

Die Partie war für den Gast aus Brandenburg bereits nach 45 Minuten gelaufen, wäre da nicht Lok-Kapitän Marcel Werner, der nach einem Wortgefecht mit der Roten Karte in die Kabine geschickt wurde (45.). In Unterzahl bekam die Begegnung für Lok noch einmal eine neue Brisanz. Der BSC verkürzte auch umgehend per Strafstoß (52.). Stendal jedoch lieferte die perfekte Antwort: Buschke stellte nach Kiesse-Vorarbeit auf 4:1 (53.). Dass Brandenburg in der Schlussphase noch einmal verkürzte, hatte keine Auswirkungen mehr.

"Unsere erste Halbzeit war einfach nur schlecht", schimpfte Gäste-Trainer Özkan Gümüs. "Ich bin stolz auf die Mannschaft. Das war heute ein Sieg des Willens", resümierte Loks Interimstrainer Daniel Fest.