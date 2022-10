Bühne frei für die ehrlichen Arbeiter

Von: Tobias Haack

Teilen

Eine wichtige Säule des Kreveser SV: Björn Diezel. © Michael Jacobs

Die „Elf der Woche“ der Altmark-Zeitung ist nicht selten ein Ort, an dem sich die Torjäger tummeln. Nicht so in der aktuellen Ausgabe, denn die Knipser der Region haben sich am vergangenen Spieltag zurückgehalten. Die Chance, für wichtige Strippenzieher im Hintergrund und für die Spieler, die sich für die schmutzigen Aufgaben nicht zu schade sind.

Torhüter

Als einziger Nominierter des Tages darf sich Krevese-Keeper Björn Diezel bereits über seine zweite Berufung in dieser Spielzeit freuen. Beim 4:1 gegen den VfB Klötze war er mit einer Glanzparade zur Stelle, als der Aufsteiger am Ausgleich schnupperte.

Verteidigung

Für den Defensiv-Riegel haben sich am Wochenende gleich fünf Spieler aufgedrängt. Linksverteidiger Felix Knoblich kam beim 1. FC Lok Stendal nur von der Bank, hatte an den erlösenden ersten beiden Treffern seines Teams gegen Sangerhausen aber seine Aktien. Joker-Auftrag erfüllt! Tangermündes Andrii Zaporoshchenko stand aufgrund einiger Ausfälle in der Startelf und erwies sich als unermüdlicher Arbeiter. Zur Belohnung durfte er den Ball zum zwischenzeitlichen 3:0 gegen Halle-Ammendorf über die Linie drücken. Für die Innenverteidigung haben sich Erik Lehmann (SSV Gardelegen), Moritz Meyer (Rossauer SV) und Leon Theuerkauf (Germania Tangerhütte) mit konzentrierten Vorstellungen aufgedrängt.

Mittelfeld

Im zentralen Mittelfeld ist eine Nominierung für den seit Wochen formstarken Tim Langenbeck vom MTV Beetzendorf mittlerweile überfällig. Auch beim nächsten wichtigen Erfolg gegen Kusey (2:0) war der Zweikämpfer in allen wichtigen Duellen zur Stelle. Neben dem Westaltmärker ist in dieser Woche Pascal Wennrich vom TuS Wahrburg dabei. Er gefiel seinem Trainer beim wichtigen 2:1-Dreier gegen den SV Irxleben. Etwas kreativer unterwegs sind Philipp Kühne (Tangermünde) und Christoph Grabau (Letzlingen/Potzehne). Letzterer traf beim 4:2 gegen den SV Liesten sogar doppelt. Kühne musste ohne Kapitän Jonas Lehmann an seiner Seite auskommen, schwang sich aber trotzdem zu einem sehr starken Chef im Tangermünder Zentrum auf.

Angriff

Nicht mehr für Saxonia Tangermünde aktiv ist mittlerweile Jannis Kämpfer. Der Angreifer stürmt für den ostaltmärkischen Kreismeister und Landesklasse-Aufsteiger SV Preussen Schönhausen und tat dies am vergangenen Spieltag besonders erfolgreich. Gegen dezimierte Arneburger war es Kämpfers Doppelpack, der den Widerstand der Gäste brach und den nächsten Sieg des Neulings einleitete.