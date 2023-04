Fußball: Unvergessliches Osterwochenende

Von: Renee Sensenschmidt

Drei Spiele, drei Siege: Niclas Gröning (l.) und Falko Cyris kamen mit dem SV Brunau in der Fußball-Kreisoberliga aus dem Jubeln nicht mehr heraus. © Sensenschmidt, René

Altmark – Wenn im Fußball von einer „Englischen Woche“ die Rede ist, dann geht es im Normalfall um drei Begegnungen, die innerhalb von sieben Tagen ausgetragen werden müssen. Die Profivereine weltweit können davon ein Lied singen. Oft sind dies aber auch Klagelieder, obwohl es der Job dieser Fußballer ist. Für Amateur-Mannschaften ist eine Anhäufung von drei Begegnungen innerhalb weniger Tage neben dem Beruf eine besondere Belastung.

Dauereinsatz



Die Verbandsligisten mussten aufgrund ihrer Staffelstärke in der aktuellen Saison bereits mehrfach Englische Wochen und Doppel-Spieltage absolvieren. Doch es gibt zwei Mannschaften, die haben am Osterwochenende drei Begegnungen innerhalb von fünf Tagen absolviert. Der SV Brunau und der SV Langenapel waren im Dauereinsatz. Insbesondere die Brunauer, die drei Mal siegten, kamen aus dem Jubeln nicht mehr heraus.



„Dieses Wochenende werden wir für immer im Kopf behalten. Wir hatten uns vorgenommen, das gemeinsam durchzuziehen. Neben den ganzen familiären Verpflichtungen, die man so zu Ostern so hat. Obwohl gerade den älteren Spielern die Erschöpfung anzusehen war, haben alle diese drei Begegnungen ohne Verletzungen gemeistert. Ich kann nur den Hut ziehen“, meinte der Brunauer Trainer Michael Noß, dessen Team zu Ostern das Punktekonto verdoppelt und sich somit auf Platz elf in der Tabelle vorgearbeitet hat.



Schub durch 3:1-Sieg



„Der unerwartete 3:1-Sieg am Donnerstag gegen Gardelegen II hat der Mannschaft einen unheimlichen Schub gegeben. Damit hatten wir im Vorfeld nicht gerechnet. Am Sonnabend gegen Jävenitz haben die Jungs 97 Minuten lang auch alles rausgehauen, in der Nachspielzeit die Partie gedreht und sich mit dem 3:2-Sieg belohnt. Das war eine Leistung des Willens. Der 5:2-Erfolg heute in Sanne hat das Wochenende für uns perfekt gemacht. Ich hoffe, dass uns die drei Siege im Kampf um den Klassenerhalt Auftrieb geben werden, damit wir schnell in ruhiges Fahrwasser gelangen“, freute sich Michael Noß am Ostermontag.



Gröning trifft



Die drei Siege der Brunauer sind auch eng mit dem Namen Niclas Gröning verbunden, der seinem Heimatverein zu Ostern zur Verfügung stand und insgesamt acht Treffer erzielte. Denn eigentlich kickt der 25-Jährige beim HSV Barmbek-Uhlenhorst und hat sich dort erst kürzlich aufgrund guter Leistungen von der zweiten in die erste Mannschaft, die in der Landesliga Hamburg spielt, hochgearbeitet. Niclas Gröning besitzt aber noch ein Zweitspielrecht für den SV Brunau und läuft somit noch gelegentlich, wenn es Spielplan und Zeit erlauben, für den SVB auf. In nur sechs Saisonspielen hat Gröning bereits 16 Treffer erzielt und damit am Wochenende auch die Spitze der Torschützenliste erobert. Eine Quote, die den Brunauern im Kampf um den Klasserhalt natürlich hilft. „Acht Tore, neun Punkte, besser geht es kaum“, freute sich der Torjäger. „Das Wochenende war schon extrem. Es macht mir aber einfach immer Spaß, für mein Dorf und gemeinsam mit den Jungs bei so einer Kulisse zu spielen.“



Das war knackig



Beim SV Langenapel fiel die Bilanz nicht ganz so gut aus, denn die wichtigste Partie des Wochenendes, das Kreispokal-Halbfinale gegen den SSV Gardelegen II, wurde am Sonnabend mit 0:1 verloren. Die vier Punkte in der Kreisoberliga am Donnerstag in Schwiesau (1:1) und am Montag daheim gegen Eintracht Berge (6:0) sind daher kein echtes Trostpflaster. „Schade, wir wären gerne ins Finale eingezogen“, bedauerte Spielertrainer Marcel Peters, der jedoch von „Chancengleichheit“ sprach, weil auch Gardelegen II am Donnerstag ein Spiel ausgetragen hatte. Das Eintracht Berge arg ersatzgeschwächt anreiste, kam dem SVL im dritten Spiel entgegen. „Gut, dass Berge nicht mit voller Kapelle da war“, meinte Marcel Peters, der wie Dennis Vierke und Fred Neuling dreimal 90 Minuten im Feld bestritt. „Das war schon knackig, jetzt reicht es erst mal mit Fußball. Ich spüre jeden Knochen und jeden Muskel.“ Eine Spielverlegung stand für die Langenapeler aber nicht zur Disposition. „Wir waren in allen drei Begegnungen personell sehr gut besetzt, es stand jeweils ein großer Kader zur Verfügung. Daher haben wir die Ansetzungen auch durchgezogen“, erklärte Peters.



Geräuschlos



Axel Garz hat großen Respekt vor den Leistungen der Brunauer und Langenapeler, der Spielausschuss-Vorsitzende des KFV Altmark West zieht ebenfalls seinen Hut. „Beide Mannschaften haben die Ansetzungen geräuschlos hingenommen und sich nicht beschwert. Nun haben wir wieder ein einheitliches Tabellenbild.“ Dass drei Begegnungen innerhalb von fünf Tagen künftig die Bezeichnung „Garz-Woche“ erhalten, davon wollte der engagierte Spielwart aber nichts wissen.