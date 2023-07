Blau-Weiß Gladigau holt sich ungeschlagen den 1. Biese Cup

Von: Tobias Haack

Luca Dirk (links) gewann mit Blau-Weiß Gladigau den Biese Cup. Marlon Worsch (rechts) und Rossau wurden Dritter. © Haack

Erstmals wurde am vergangenen Wochenende der Biese Cup ausgetragen. Das neue Vorbereitungsturnier, das zur Tradition werden soll, ging an Gastgeber Gladigau.

Im Nordosten der Altmark hat am vergangenen Sonnabend ein neues Sommervorbereitungs-Highlight seine Premiere gefeiert. Kreisoberligist SV Blau-Weiß Gladigau richtete erstmals den Biese Cup für Teams aus der näheren Umgebung aus und durfte sich dabei nicht nur über einen rappelvollen Sportplatz freuen. Denn auch sportlich lief es für den Gastgeber bestens: Er gewann das Turnier vor dem Kreveser SV und dem Rossauer SV. Kreisoberliga-Aufsteiger Osterburger FC II fiel als Letzter ein wenig ab.



Die Hausherren, die motiviert und mit einer großen Ernsthaftigkeit zu Werke gingen, durften den Biese Cup gegen Liga-Konkurrent Osterburg II eröffnen. Es war ein Spiel auf ein Tor, das aufgrund fehlender Gladigauer Effizienz bis zum Schluss offen blieb. Mit dem Schlusspfiff – gespielt wurde einmal 30 Minuten – staubte Florian Kleve aber zum 2:1-Siegtor ab.

Danach gehörte die Bühne dem Favoritenduell der beiden Landesklassisten Rossau und Krevese. Ein Missverständnis des KSV ermöglichte den Rossauern den einzigen Treffer des Spiels, während die Elf von Trainer Holm Hansens mit ihrer besten Chance am Pfosten scheiterte. Der RSV freute sich mit seinem 1:0 über die ersten drei Punkte des Nachmittags.



Die Kreveser steckten die Pleite problemlos weg. Gleich im Anschluss bestritten sie das kleine Derby gegen den Osterburger FC II, das sie hoch überlegen mit 3:0 gewannen. Es war die deutlichste Partie des Biese Cups, die durchaus auch hätte noch deutlicher enden können.



Aufgrund der erfolgreichen Auftaktspiele stand in der Begegnung zwischen Rossau und Gladigau schon der mögliche Turniersieg auf dem Spiel. Die Blau-Weißen schüttelten ihre leichte Außenseiterrolle ab und dominierten die Szenerie. Der Rossauer SV kam kaum zur Geltung, während die Heim-Elf in Person von Marces Vinzelberg das entscheidende 1:0 markierte. Der Mannschaft von Trainer Christian Schulze fiel daraufhin nur wenig ein. Dennoch bekam sie noch ihren Hochkaräter, zumindest den Ausgleich zu markieren. Stefan Huth tauchte frei vor dem Kasten auf, scheiterte allerdings am Gladigauer Schlussmann.



Nach zwei Spielen standen die Hausherren bei der Maximalausbeute von sechs Punkten. Rossau hätte in seiner nächsten Partie gleichziehen können. Gegen die OFC-Zweite schien das an diesem Tag auch möglich zu sein, doch den richtigen Zug bekam die Schulze-Elf nicht in ihr Spiel. Der OFC II war die bessere Mannschaft und führte nicht unverdient. Kurz vor Schluss glich Clemens Hannemann immerhin noch zum 1:1 aus, die Chance auf den Turniersieg war für den Rossauer SV mit diesem Remis aber hinüber.



Es kam zu einem echten Endspiel zwischen Gladigau und dem Kreveser SV. Die Gänseberg-Kicker benötigten einen Sieg, Blau-Weiß genügte ein Unentschieden zum Titel. Entsprechend konzentriert und kompromisslos ging der Gastgeber zu Werke. Große Möglichkeiten für den Kreveser SV gab es nicht. Mit seinen beiden Viererketten verteidigte Gladigau geschickt und hielt das Geschehen weit vom eigenen Kasten entfernt. Die beste Chance hatte Niclas Dirk, der am Pfosten scheiterte. Egal, auch das 0:0 reichte zu Platz eins.



Ergebnisse

BW Gladigau - Osterburger FC II 2:1

Rossauer SV - Kreveser SV 1:0

Kreveser SV - Osterburger FC II 3:0

BW Gladigau - Rossauer SV 1:0

Rossauer SV - Osterburger FC II 1:1

BW Gladigau - Kreveser SV 0:0



Endstand

1. BW Gladigau 3 / 3:1 / 7

2. Kreveser SV 3 / 3:1 / 4

3. Rossauer SV 3 / 2:2 / 4

4. Osterburger FC II 3 / 2:6 / 1