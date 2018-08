Bittere Niederlage trotz mutigen Spiels

sli Magdeburg. Es war die erwartet intensive Partie. Obwohl der 1. FC Magdeburg viel mutiger agierte und viele Chancen kreierte, musste er sich am späten Freitagabend vor mehr als 20.100 Zuschauern in der MDCC-Arena dem SV Darmstadt 98 mit 0:1 geschlagen geben.

Damit war das Erstrundenaus im DFB-Pokal besiegelt.

Nach nur drei Minuten gingen die Gäste in Führung. Nachdem Nico Hammann Marvin Mahlem im Strafraum zu Fall brachte, entschied Schiedsrichter Robert Schröder auf Elfmeter. Tobias Kempe verwandelte und ließ Magdeburgs Schlussmann Alexander Brunst dabei keine Chance. FCM-Trainer Jens Härtel hatte seine Elf im Vergleich zum Auswärtsspiel in Aue auf sieben Positionen verändert. Und auch auf dem Rasen präsentierte sich eine viel offensiver spielende Mannschaft. Vor allem nach dem frühen Gegentreffer schienen die Magdeburger wachgerüttelt und kamen mehrfach gefährlich vors Tor. In der 13. Minute traf Michel Niemeyer. Doch die Situation wurde abgepfiffen, der gebürtige Salzwedeler soll im Abseits gestanden haben. Eine enge Entscheidung. Als Christian Beck zehn Minuten später im Strafraum geschubst wurde und seinerseits einen Elfmeter einklagte, wurde er enttäuscht. Das schien den Stürmer nur anzuspornen. In Minute 26 hätte er per Kopf beinahe den Ausgleich besorgt. In dieser Phase war der 1. FC Magdeburg klar die überlegene Mannschaft und drückte aufs Tempo. Nur der verdiente Treffer wollte nicht fallen.

Nach der Pause hatte sich Darmstadt besser sortiert. Erst in der Schlussviertelstunde warfen die Härtel-Schützlinge, die über 90 Minuten lautstark von den Fans angefeuert wurden, alles nach vorn. Erst schoss Marcel Costly knapp vorbei, kurz vor Abpfiff der Kopfball von Christopher Handke. Und so ging der FCM als Verlierer vom Platz. Doch die Mannschaft konnte aus dem 0:1 durchaus Positives mitnehmen. Denn im Gegensatz zum Spiel in Aue agierte sie kreativer und mutiger in der Offensive.

