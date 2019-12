TuS Bismark fehlt der nötige Biss

Bismark – Der TuS Bismark hat es am Sonnabend verpasst, in der Tabelle der Fußball-Landesliga einen Sprung nach oben zu machen.

Im heimischen „Waldstadion“ bekamen es die TuS-Kicker mit dem Ummendorfer SV zu tun, wobei sich die Altmärker am Ende mit 1:4 (1:2) geschlagen geben mussten.

Bismarks Trainer Christoph Grabau haderte nach der Partie mit der mangelnden Chancenverwertung, speziell in der Anfangsphase. „Wir haben wirklich gut begonnen und müssen nach einer Viertelstunde eigentlich 3:0 führen“, blickte Grabau zurück. In dieser starken Phase der Platzherren konnte aber lediglich Lars Kujawski den Ball im Tor unterbringen, sodass es nach 15 Minuten „nur“ 1:0 stand. „Dann bekommen wir ein Gegentor aus dem Nichts“, ärgerte sich der Bismarker Trainer. Der Aufsteiger aus Ummendorf antwortete nämlich nur sechs Minuten später. Nach einem Einwurf konnten die Bismarker die Situation nicht klären, sodass Niclas Eheleben aus zentraler Position den Ausgleich erzielte. Und es sollte für den TuS noch dicker kommen, denn nach einem unnötigen Ballverlust schaltete der USV schnell um, wobei Eric Strauss zum 2:1 einschob. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Platzherren dann nicht mehr in die Spur zurück und präsentierten sich insbesondere im Zweikampfverhalten zu zaghaft. Zudem blieben die TuS-Kicker in der Offensive völlig blass. „Die Abwehrleistung des gesamten Teams war wirklich schlecht. Im Mittelfeld fehlte der Zugriff, wobei wir uns auch viel zu viele Fehlpässe erlaubt haben. Ummendorf hat die sich bietenden Gelegenheiten aber auch gut ausgespielt und war im Abschluss enorm effektiv “, analysierte Grabau den zweiten Durchgang. Den Gästen sollten nämlich zwei sauber zu Ende gespielte Konter reichen, um die Begegnung schlussendlich für sich zu entscheiden. „Wir machen die Fehler selbst. Dann verlierst du so ein Spiel auch mal mit 1:4“, zog Grabau ein ernüchterndes Fazit.

Tore: 1:0 Lars Kujawski (14.), 1:1 Niclas Eheleben (20.), 1:2 Eric Strauss (26.), 1:3 Eheleben (66.), 1:4 Felix Krause (80.).

TuS Bismark: Gust - Neumann (76. Scherer), Sikulskyi, T. Motejat, Fichte - Metzger, Kroschel, Felix Knoblich, Kujawski - Mayer, Rogge (64. Bartsch).

Zuschauer: 54.

VON TOBIAS WEBER