Bester Angriff gegen beste Abwehr

Letzlingen. Wenn sich beide Seiten auf ein Spiel freuen, dann muss etwas Außergewöhnliches in der Luft liegen. In der Fußball-Landesklasse kommt es morgen ab 13 Uhr zum Gipfeltreffen, Tabellenführer Heide Letzlingen ist Gastgeber für den Rangzweiten Eintracht Salzwedel.

In diesem Spitzenspiel trifft zudem der beste Angriff, die Letzlinger erzielten bislang 41 Treffer, auf die beste Abwehr. „Die Eintracht hat ja auch noch nicht gegen uns gespielt“, witzelte Heide-Coach Dirksen Höft mit Blick auf die acht Gegentore, die die Salzwedeler in elf Partien erst zugelassen haben.

„Das kann etwas Schönes werden, so eine Tabellenkonstellation hat man ja nicht oft. Die Salzwedeler haben eine starke Serie hingelegt“, ist Dirksen Höft der Aufschwung der Eintracht nicht verborgen geblieben. Daher ist der Heide-Verantwortliche auch nur bedingt optimistisch. „Wir werden dagegen halten und wollen nicht verlieren.“

Gegenüber dem 2:0-Heimsieg gegen Liesten wird es bei Heide eine Veränderung auf der Torhüterposition geben, denn für Thomas Lübke (muskuläre Probleme) wird Andreas Lenz zwischen die Pfosten rücken. Eventuell gibt es weitere Veränderungen, denn Fabian Schlamann und Marcel Grabau sind wieder einsatzfähig. „Ich habe diesmal die Qual der Wahl“, bekennt Dirksen Höft, der mit seiner Elf nicht in Rückstand geraten will. Was gegen Osterburg (5:4 nach 1:4) und Möringen (3:3 nach 1:3) funktionierte, könnte gegen die deckungsstarke Eintracht ein Problem sein.

Im Lager der Gäste staunt man über die Offensivqualitäten der Heide-Elf. „Mit Torsten Kühnast, Christian Wernecke und Christian Palutke verfügen die Letzlinger über drei starke Stürmer. Da müssen wir uns etwas einfallen lassen“, meinte Eintracht-Trainer Helge Kietzke mit Respekt. Insbesondere die enorme Stärke bei Freistößen, Eckbällen und Einwürfen hat sich rumgesprochen.

Helge Kietzke erwartet eine intensiv geführte Partie, in der die Salzwedeler ihre gewachsene Leistungsstärke unter Beweis stellen wollen. Nach vier Spieltagen und drei Niederlagen rangierte der SVE noch im Tabellenkeller, doch mit acht Siegen in Folge haben sich die Jeetzestädter auf Platz zwei katapultiert. „In einigen Spielen war auch Glück dabei, doch insgesamt hat mich die positive Entwicklung überrascht“, freut sich Trainer Kietzke, dass seine Veränderungen recht schnell Früchte getragen haben.

Ob die Kietzke-Elf „da oben hingehört“, wird auch das Duell gegen Letzlingen zeigen. „Ich rechne mit einer knappen Geschichte. Wir wollen etwas Zählbares mitnehmen“, so der Eintracht-Coach, der mit Lukas Biermann (verletzt), Joey Krüger (Urlaub) und Luca Nowak (Arbeit) drei Spieler ersetzen muss.

Von Renee Sensenschmidt