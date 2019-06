„Besser kann es nicht laufen“

Stendal – Der 1. FC Lok Stendal hat sich am Sonntag nach einem 5:4-Sieg gegen den Malchower SV den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga gesichert. Die Art und Weise war dramatisch. Eventuell auch etwas unnötig.

Aber nach Abpfiff war es genau das Szenario, das sich Lok-Trainer Jörn Schulz, seine Spieler und die Fans verdient haben.

Das Irrtum

Den Klassenverbleib im heimischen „Hölzchen“ sichern. Diese Mission gab Schulz seiner Mannschaft mit auf den Weg. Jedem Spieler war klar, was mit einem Sieg gegen Malchow möglich sein könnte. Und das zeigte sich auch auf dem Platz. Martin Gödecke traf zum beruhigenden 1:0. Zunächst lief für den 1. FC Lok alles nach Plan. Malchow-Trainer Sven Lange befürchtete zu Beginn das Schlimmste: „Stendal fing sehr gut an zu spielen. Sie machen dann folgerichtig das 1:0. Da hab ich auch gedacht: Wenn die so weiterspielen, dann hauen die uns richtig an die Wand.“

Lok Stendal tat es aber nicht. Der Schein trügte. Das 1:0 auf der Anzeigentafel gab keine Sicherheit. „Ich glaube, es war in den Köpfen schon so, dass wir gedacht haben: Jetzt fängt das an mit dem 2:0, 3:0, 4:0 vielleicht.“ Siegtorschütze Maurice Pascale Schmidt kam erst in der 42. Minute ins Spiel. Der Offensivmann versuchte nach Abpfiff Erklärungen zu finden, warum seine Teamkollegen Probleme hatten, um aus der Führung eine gewisse Sicherheit für sich zu gewinnen.

Der Tiefpunkt

„Wir haben uns das Spiel selber schwer gemacht. Es hätte viel leichter laufen können. Wir müssen das entspannter und souveräner über die Bühne fahren“, übte Steven Schubert Kritik. Gegner Malchow hatte auch einen Anteil daran, dass Stendal im Laufe der ersten Halbzeit in Schwierigkeiten kam. „Wir haben uns nach unseren Möglichkeiten gut verkauft und gegengehalten“, sagte Gäste-Trainer Lange. Lok-Coach Schulz fand auch Gründe dafür, warum seine Elf wackelte: „Ich denke, dass viele auf dem Platz nicht ihre Normalform hatten.“

Das hatte zur Folge, dass Stendal mit einem 2:3 in die Pause gehen musste. Die Köpfe hingen. Von den Zuschauerrängen ertönten empörte Kommentare. Und während des Spiels kritisierten sich die Lok-Akteure in Gesprächen untereinander selbst. Doch spätestens mit dem Fehler von Stendals Torwart Lukas Kycek zum 2:4 war der Tiefpunkt erreicht. „Ich dachte, als ich den Fehler gemacht habe, dass es schon vorbei ist“, gab Kycek zu. „Das kann eine ganze Saison infrage stellen“, kommentierte Malchows Trainer Lange die kuriose Entstehung des 2:4.

Die Ekstase

Lok machte weiter. Wurde offensiver. Schließlich war das Spiel noch nicht vorbei. „Das hat Stendal eben auch ausgezeichnet, dass sie von hinten heraus immer weitergemacht und an ihre Chance geglaubt haben“, zollte Lange der angeschlagenen Lok-Elf Respekt. Jörn Schulz ließ sich vom Ergebnis nicht blenden und wusste, dass noch etwas möglich ist. „Keiner im Stadion außer mir hat daran geglaubt, dass wir es schaffen“, sagte Schulz auf der anschließenden Pressekonferenz.

Und sein Team hat es tatsächlich geschafft. Aus 2:4 mach 5:4. „Wir haben gezeigt, welchen Charakter unsere Mannschaft hat.“ Torhüter Kycek, der zwischenzeitlich an der Wende zweifelte, wirkte erleichtert. Und Schmidt lobte seine Mitspieler, die sich nicht aufgaben: „Wir brauchen nur Spieler, die da dran geglaubt haben.“ Für Schubert war es „mit das verrückteste Spiel“ im Stendal-Trikot. So habe man den Zuschauern etwas geboten, scherzte der Mittelfeldspieler. Die Art und Weise des verdienten Stendaler Klassenerhalts musste so kommen. Mit viel Drama im „Hölzchen“. „Besser kann es nicht laufen“, erklärte Schmidt.

VON PATRICK NOWAK