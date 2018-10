Benkert erstmals an der Schützenlinie

Als Trainer führte Andreas Benkert zahlreiche Nachwuchsschützen aus Salzwedel in die nationale Spitze. Am Sonntag absolvierte der 63-Jährige beim XXVII. Jeetzepokal nach nur einem halben Jahr Training erstmals selbst einen Wettkampf. Fotos: Sensenschmidt

Salzwedel. Ein Erfolg war am Sonntag der XXVII. Jeetzepokal im Bogenschießen, der erstmals unter der Regie der Schützengilde (SGi) Salzwedel stattfand.

113 Starter aus 35 Vereinen und acht Bundesländern standen in der BBS-Sporthalle in zwei Durchgängen an der Schützenlinie und gaben ihre 2 x 36 Pfeile auf 18 Meter Entfernung nach den Regeln des Deutschen Schützenbundes ab.

Traditionell stark vertreten waren die Altmärker (siehe Ergebnisse), von denen einige auch für Vereine anderer Regionen starteten. So wie Thomas Hasenfuß, der für den PSV Magdeburg seine Wettkämpfe bestreitet. In Salzwedel spannte Thomas Hasenfuß zunächst seinen Compoundbogen und belegte mit 571 Ringen Rang zwei bei den Herren. Am Nachmittag traf der Altmärker mit dem Recurvebogen 568 Ringe und trug damit bei den Herren den Sieg davon. Weiter ging es für Hasenfuß dann im abschließenden Finalschießen, bei dem er Platz zwei erreichte.

Das gleiche Pensum absolvierte der Salzwedeler Nachwuchsschütze Neil Bindemann, der in der Compoundklasse zunächst bei den Schülern mit 509 Ringen Dritter wurde und am Nachmittag 442 Ringe bei der Jugend in die Wertung brachte. Und auch Neil Bindemann bestritt das Finalschießen, bei dem er den Siegerpokal gewann.

Erstmals spannte auch der Trainer der Salzwedeler Bogenschützen, Andreas Benkert, einen Compoundbogen. Der 63-Jährige kam 2004 durch seinen Sohn zum Bogenschießen. Damit Filius Robert sportlich vorankommt, besuchte das Vater-Sohn-Gespann Seminare, anschließend wurde auf dem Trainingsplatz gemeinsam viel ausprobiert. Mit Erfolg, denn bereits 2006 wurde Robert Benkert Deutscher Meister. Seine Erfahrungen gab Andreas Benkert auch an die anderen Nachwuchsschützen der WSG Salzwedel weiter. Sabine Gose, Sebastian Ahl, Ruslan Wellner, Julian Wischer und weitere Schützen führte Trainer Benkert zu Ehren bei Deutschen Meisterschaften.

Am Sonntag sammelte Andreas Benkert nun selbst erste Wettkampferfahrungen. „Ich habe meinen Spaß gehabt und auch Lehrgeld gezahlt.“ Aufgrund von Problemen mit der Visiereinstellung verfehlten drei Pfeile die Scheibe, und so blieb der Salzwedeler bei seiner Premiere mit 491 Ringen knapp unter der 500er-Marke. Dem ersten Wettkampf will Andreas Benkert auf jeden Fall weitere folgen lassen. Wenn seine Schützlinge bei Turnieren und Meisterschaften starten, dann wird auch der Trainer der SGi den Bogen spannen. Mit dem Ziel, seine Leistungen stetig zu verbessern.

Von Renee Sensenschmidt