Nachwuchs steht im Fokus

Von: Renee Sensenschmidt

Mit großer Begeisterung war der Nachwuchs beim 8. Immekather Lauf bei der Sache. Allein 30 Starter nahmen den Lauf über 400 Meter in Angriff. © Sensenschmidt

Immekath – 120 Teilnehmer verzeichnete am Sonntag der 8. Immekather Lauf. „Das Wetter hat super gepasst, es hat allen Beteiligten wieder Spaß gemacht“, freute sich Mitorganisator Jens Reinig über die Resonanz und den Verlauf der Veranstaltung.

Nach einer Terminverschiebung, um nicht mit dem Lauf in Arendsee zu kollidieren, und weiteren Veranstaltungen in der Umgebung hatte Jens Reinig nicht mit so einer großen Teilnehmerzahl gerechnet. Doch der Crosslauf in der Umgebung von Immekath mit Start und Ziel auf dem Sportplatz hat sich etabliert und steht bei vielen Läuferinnen und Läufern fest im Terminkalender. Auffällig waren die hohen Starterzahlen bei den Kindern über 400 Meter (30) und 800 Meter (18). „Wir sind ein familiärer Verein, der Nachwuchs liegt uns besonders am Herzen. Eine Hüpfburg, kleine Spiele und eine Tombola sind zusätzliche Anreize“, zeigte sich Jens Reinig über die zahlreichen Kinder, die den Sportplatz bevölkerten, nicht verwundert. Und im Ziel warteten auf den Nachwuchs mehrere Helfer der 20-köpfigen Immekather Laufgruppe, denn alle erhielten eine Finisher-Medaille.



Für die Plätze eins bis drei im Gesamteinlauf getrennt nach männlich und weiblich, die bei der Siegerehrung als „die schnellsten Läufer auf diesem Planeten“ gefeiert wurden, gab es zusätzliche Medaillen und Urkunden.



Nicht unter den ersten Drei, doch ebenfalls ein erfolgreicher Finisher war Jens Reinig, der den Halbmarathon in 2:02 Stunden absolvierte. „Die zweite Runde war ganz schön anstrengend, stiegen doch im Verlauf des Rennens die Temperaturen und auch der Wind nahm zu“, berichtete der Immekather, der wie die anderen sieben Starter über diese Distanz auch 400 Höhenmeter meistern musste.



Den Sieg im Halbmarathon errang der Beetzendorfer Jens Seifert, der in der zweiten Runde den bei Halbzeit noch führenden Kuseyer Erik Schwab deutlich distanzierte. Rang drei ging an den Salzwedeler Kay Steinbach, Stefanie Helmecke (Diesdorf) war die schnellste Frau.



Über 400 Meter siegte Theo Melzer vor Ilaria Barbieri und Nero Lüdecke, während über die doppelte Distanz die Mädchen mit Frieda Neuschulz, Sóley Knufmann und Mia Kersten die ersten drei Plätze im Gesamteinlauf belegten. Sebastian Lüpke und Lokalmatadorin Leonie Otte waren über drei Kilometer siegreich, die doppelte Distanz meisterten Sören Kojahn und Franziska Berlin am schnellsten. Zwei deutliche Sieger gab es über die zehn Kilometer. Einen Start-Ziel-Sieg erlief sich Hendrik Meier von den Triathlonfüchsen Osterburg, der mit seinem Start auch Werbung für den Altstadtlauf in Salzwedel machte. Diesen veranstalten Hendrik Meier und die „Füchse“ am 17. September in der Hansestadt. Dort wird man vielleicht auch wieder die Salzwedelerin Katharina Schellenberg wiedersehen, die in Immekath schnellste Frau war. Jens Reinig will ebenfalls wieder beim Altstadtlauf dabei sein, ist doch Laufen inzwischen eine weitere Leidenschaft des Immekathers, der bei den Eintracht-Handballern mit Erfolg bekanntlich auch das Tor hütet und mit seiner Laufgruppe den gesamten Verein aus einem mehrjährigen Dornröschenschlaf geholt hatte.



Ergebnisse



400 Meter weiblich



1. Ilaria Barbieri (Wolfsburg) 1:17



2. Emmi Wille (Immekath) 2:16



3. Elsa Lentz (Klötze) 2:19



400 Meter männlich



1. Theo Melzer (Gardelegen) 1:16



2. Nero Lüdecke (Klötze) 2:04



3. Richard Wille (Klötze) 2:11



800 Meter weiblich



1. Frieda Neuschulz (Immekath) 3:41



2. Soley Knufmann (Klötze) 3:44



3. Mia Kersten (Jeetze) 3:47



800 Meter männlich



1. Oskar Schulz (Beetzendorf) 3:49



2. Moritz Wille (Immekath) 3:59



3. Torben Berlin (Klötze) 4:16



3 Kilometer weiblich



1. Leonie Otte (Immekath) 14:45



2. Neele Kampe (Immekath) 15:12



3. Kathi Schultze (Immekath) 15:36



3 Kilometer männlich



1. Sebastian Lüpke (Heraklien) 11:12



2. Henning Britsch (Ökodorf) 12:23



3. Lukas Kersten (Jeetze) 12:48



6 Kilometer weiblich



1. Franziska Berlin (Klötze) 30:10



2. Amalia-Emma Arndt (Hagen) 32:39



3. Bianca Fernitz (Kemnitz) 34:39



6 Kilometer männlich



1. Sören Kojahn (Jahrstedt) 24:26



2. Michel Heitmann (Mahnburg) 25:26



3. Christian Rettschlag (Salzw.) 26:26



10 Kilometer weiblich



1. Katharina Schellenberg (Salz.) 41:43



2. Antje Kampe (Immekath) 51:45



3. Alena Gase (Beetzendorf) 52:26



10 Kilometer männlich



1. Hendrik Meier (Osterburg) 41:43



2. Johannes Schulz (Diesdorf) 44:08



3. Stephan Täger (Wenze) 47:17



Halbmarathon weiblich



1. Stefanie Helmecke (Diesdorf) 1:55:14



2. Karoline Lentz (Klötze) 2:02:00



Halbmarathon männlich



1. Jens Seifert (Beetzendorf) 1:39:45



2. Erik Schwab (Kusey) 1:40:22



3. Kay Steinbach (Salzwedel) 1:47:54